Ce week end, rendez vous au jardin!

Publié le 30 mai 2017 par admin

Jardins publics, jardins privés, jardins d’entreprises, jardins de soins, jardins partagés, jardins d’insertion …, plus de 2 000 jardins, partout en France, ouvrent leurs portes au grand public les vendredi 2, samedi 3 et Dimanche 4 juin prochain. En Finistère c’est plus de trente jardins qui vous accueilleront pour la 15ème édition de « rendez vous au jardin».

Le thème de l’édition 2017 est « le partage »; il n’en faut pas plus à l’équipe de l’abbaye de Landevennec et à l’écomusée des Monts d’arrée pour imaginer un week-end studieux et gastronomique autour de leur jardins thématiques. Pour vous donner un avant goût de ce week end gourmand nous avons invité Caroline Struski, naturopathe pour en savoir un peu plus sur l’usage et les vertus des plantes aromatiques.

Rencontre

Et pour les aventuriers du goût :

Une petite recette de vin de noix de la St Jean (24 juin) suggérée par Caroline Struski :



1 litre de bon vin rouge

10-12 noix vertes (avec encore l’enveloppe verte) que vous coupez en morceaux

300 g de sucre

20 cl d’eau de vie à 45°

des épices : cannelle, muscade, clou de girofle et/ou zeste d’orange (en quantité plus ou moins importante selon vos goûts)

Mélanger tous les ingrédients dans une bonbonne. Faire macérer 40 à 60 jours à la cave en remuant régulièrement (ou même un peu plus longtemps !). Filtrer et mettre en bouteille. Ce vin de noix se déguste à l’apéritif ou en dessert.

Plus d’infos sur l’événement « Rendez vous au jardins » :

Site officiel : http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Le site de l’Abbaye de Landevennec : http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/

Le site de l’écomusée des Monts d’Arrée : http://ecomusee-monts-arree.fr/