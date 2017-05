L’Instant C reçoit les Chattes Borgnes

Publié le 30 mai 2017 par admin

Pour cette dernière dans les studios de L’instant C, Patrice et Nathan reçoivent l’association de Camaret les Chattes borgnes, qui organise des concerts à domicile. Claire et Nolwen racontent l’histoire de leur asso, pour bien faire bouger musicalement leur région en dehors de l’été. Elles évoquent également leur rdv Tcha Tcha Tchatte, le samedi 10 juin au Parc du Correjou à Camaret…

Au téléphone Patrice reçoit Dj Daemonix qui nous parle de son duo avec Douglas Hinton

Côté programmation musicale, Arnaud Le Gouëfflec et Plaisir Coupable, clin d’œil à notre fin de saison, Thiéfaine et l’un de nos coups de cœur, Sane Hassan avec Ma Recouvrance hohohohooo… Choix des invités: Nefertiti in the kitchen

RDV le vendredi 9 juin au Faou, au bar Le Vintage (20 h – 22 h 30), pour la vraie dernière de L’instant C hors les murs et en direct à l’antenne, avec en live Mickaël Guerrand, Linnets et The Brestonians, ainsi que Sane Hassan. On vous attend !

Bise à l’oeil