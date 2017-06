Le LEMgislatives fait le jeu de la droite et du centre avec Gaëlle Nicolas // 31.05.2017

Publié le 31 mai 2017 par admin

Rencontre et entretien avec Gaëlle Nicolas, candidate LR-UDI sur la 6ème circonscription finistérienne

Auditeurs, auditrices, nous sommes fiers de vous présenter le 5ème épisode du LEMgislatives, notre magazine rebaptisé à l’occasion de la campagne législative officielle. Nous recevons Gaëlle Nicolas, maire de Chateaulin, présidente de la communauté de communes Chateaulin-Porzay-Pleyben, conseillère régionale de droite et candidate sur la sixième circonscription du Finistère (Carhaix-Châteaulin-Crozon) investie par les Républicains et l’UDI. Pour vous aider à faire un choix éclairé le 11 et 18 juin prochains, cliquez ci-dessous pour réécouter cet entretien.

Au menu, les origines de leur engagement politique, parce qu’on vote pour des idées mais aussi des êtres humains d’abord, la scène politique nationale en recomposition, les problèmes locaux en regard des propositions du candidat, un petit quizz sur notre territoire, et d’autres petites surprises à découvrir en réécoutant l’émission ci-dessus.

Présentation : Guillaume

Co-Interview : Patrick

Réalisation : Nathan