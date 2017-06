Le LEMgislatives fait le jeu des régionalistes avec Christian Troadec // 01.06.2017

Publié le 01 juin 2017 par admin

Rencontre et entretien avec Christian Troadec, candidat « Oui la Bretagne » sur la 6ème circonscription finistérienne

Auditeurs, auditrices, nous sommes fiers de vous présenter le 6ème épisode du LEMgislatives, notre magazine rebaptisé à l’occasion de la campagne législative officielle. Nous recevons Christian Troadec, maire de Carhaix, ancien leader des bonnets rouges, conseiller départemental et candidat sur la sixième circonscription du Finistère (Carhaix-Châteaulin-Crozon) pour la plate-forme « Oui la Bretagne » qui rassemble le Mouvement Bretagne Progrès et l’Union Démocratique Bretonne. Pour vous aider à faire un choix éclairé le 11 et 18 juin prochains, cliquez ci-dessous pour réécouter cet entretien enregistré dans nos studios le mercredi 24 mai.