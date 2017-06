Le LEMgislatives fait le jeu du gouvernement avec Richard Ferrand // 02.06.2017

Publié le 02 juin 2017 par admin

Rencontre et entretien avec Richard Ferrand, député sortant, ministre de la cohésion territoriale, candidat « La République en Marche » sur la 6ème circonscription finistérienne

Auditeurs, auditrices, nous sommes fiers de vous présenter le 7ème épisode du LEMgislatives, notre magazine rebaptisé à l’occasion de la campagne législative officielle. Nous recevons Richard Ferrand, ministre de la cohésion territoriale au coeur des polémiques, ancien secrétaire général d’En Marche et candidat à sa succession sur notre circonscription. Pour vous aider à faire un choix éclairé le 11 et 18 juin prochains, cliquez ci-dessous pour réécouter cet entretien en direct avec le candidat le plus médiatisé de ces législatives.

Production : Yann Simon

Présentation : Guillaume Hubert

Co-interview : Véronique Muzeau

Réalisation : Nathan Grouan