Publié le 05 juin 2017 par admin

L’album de cette semaine c’est celui de Damso, Ipséité sorti le 28 Avril dernier, et il y’a énormément de choses à dire sur cet artiste sorti de nul part.

On a un peu parlé de ses débuts, de la signification d' »Ipséité » et du choix artistique, sa marque de vêtement mais aussi son côté producteur, l’importance qu’il accorde à ceux qui s’occupent de ses prods. On a aussi vu que le mixe était très important pour lui et ça se ressent sur l’album.

L’album est donc sorti le 28 Avril, et il est resté très longtemps en première position des stream.