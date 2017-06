Le LEMgislative fait le jeu du PS et des verts avec Nathanaël Legeard

Publié le 06 juin 2017 par admin

Rencontre et entretien avec Nathanaël Legeard, candidat écologiste soutenu par le Parti Socialiste sur la sixième circonscription du Finistère.

Auditeurs, auditrices, nous sommes fiers de vous présenter le 8ème épisode du LEMgislative, notre magazine rebaptisé à l’occasion de la campagne législative officielle. Nous recevons Nathanaël Legeard, 33 ans, ingénieur eau et environnement, diplomé en sciences politiques, en coopération internationale et en politique de développement. Il est candidat sur la sixième circonscription du Finistère (Carhaix-Châteaulin-Crozon) pour le Parti Socialiste et Europe-Ecologie-Les-Verts. Pour vous aider à faire un choix éclairé le 11 et 18 juin prochains, cliquez ci-dessous pour réécouter cet entretien enregistré dans nos studios le mardi 6 juin.