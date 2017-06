Le L.E.M se balade à Trévarez avec Gilles Clément // 07.06.2016

Publié le 07 juin 2017 par admin

Balade dans l’exposition « Toujours la vie invente », Carte blanche multidisciplinaire au philosophe-jardinier Gilles Clément du Collège de France.

Et si le rôle du jardinier n’était pas de tuer, mais d’observer, d’accompagner la nature, jusqu’à voir sa place réduite au strict minimum ? C’est tout le concept du jardin en mouvement, théorisé par Gilles Clément après des décennies de pratique, d’enseignement et de recherche empirique sur les jardins. Respecter le génie naturel, c’est prendre soin de notre jardin planétaire, bien mal en point à cause de notre système économique et de la perte d’éducation à la nature.

On peut y voir entre autres photos, dessins, écrits, dont un abécédaire de sa pensée qui fleurit au domaine de Trévarez. Le travail de Gilles Clément montre que l’art est accidentel et que le jardin, lieu onirique par excellence est « le seul endroit où le rêve est encore autorisé ». Découvrez l’exposition présentée par son créateur, visible jusqu’au 15 octobre 2017, en écoutant cette déambulation introductive. Nous, on y retournera quand tout sera bien fleuri.

Pour aller plus loin : Les leçons de Gilles Clément au Collège de France

Musique : The Big Tree – Stand High Patrol

Guillaume Hubert