Keny Arkana – l’Esquisse 3

Publié le 12 juin 2017 par admin

L’album de la semaine est celui de la contestataire qui fait du rap, Keny Arkana, qui est sortie le 2 Juin, l’Esquisse 3.

On revient sur ses débuts difficiles dans la musique comme dans la vie en général, mais aussi son apogée et sa signature chez Because Music après avoir entrepris en indépendant.

Et puis comment parlé d’Arkana sans parler de ses prises de position dans le mouvement contestataire et altermondialiste. C’est d’ailleurs le thème principal de ses musiques, a commencé par La Rage sortie en 2006, et six ans plus tard avec Vie D’artiste.

L’Esquisse 3 est disponible sur son site internet