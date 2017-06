le LEM : retour sur une époque où le train reliait Camaret à Chateaulin et découverte de la monnaie complémentaire Héol à Brest

Publié le 15 juin 2017 par admin

Nous débuterons cette émission avec l’association Eost, derrière ce nom se cache une association qui publie des ouvrages sur la commune de Telgruc sur mer. Des ouvrages qui nous replongent dans l’histoire de la presqu’île de Crozon et plus particulièrement à Telgruc avec un dernier ouvrage intitulé Balades entre voie romaine et voie ferré. Un livre qui nous rappellera qu’à une certaine époque on voyageait en train de Chateaulin à Camaret. Jean-Pierre Quéméner, président de l’association Eost sera avec nous pour présenter cet ouvrage. Et puis tant qu’à être sur la presqu’île, Véronique nous proposera de découvrir la toponymie du Cap de la Chèvre, grâce à historien de la presqu’île : Jean-Jacques Kerdreux.

En deuxième partie d’émission, nous irons à Brest. L’association Heol organise un moment festif le 17 juin à Brest, place Guérin. Afin de mieux faire connaître cette monnaie complémentaire, Vincent Garcia « Ambassadeur-Utilisateur » d’Heol nous fera découvrir cette monnaie complémentaire qui compte aujourd’hui près de 1000 utilisateurs.