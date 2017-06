Le Vintage reçoit L’Instant C

Publié le 16 juin 2017 par admin

Pour cette 32e et dernière de L’instant C de la saison, Patrice et Nathan vous ont invités au Vintage au Faou, pour L’instant C en live le vendredi 9 juin, avec plus de deux heures d’antenne.

Ils étaient passés dans L’émission durant la saison et ils sont revenus au Faou pour se livrer en direct, devant un café rempli et un public qui s’est laissé séduire. Du côté musical, il y avait le rock énervé de Linnets, teinté du violon de Nolwenn, de la voix de Cathy et du batteur Fabrice, puis la présence de Mickaël Guerrand (accompagné de Herri Loquet), ainsi que celle des Brestonians et une prestation élevée. Enfin, apparitions remarquées également de Stool avec Steff Guillerm et Laurence Denniel, ainsi que le fabuleux Sane Hassan (avec son guitariste Christophe).

Côté littérature, le journaliste et historien Roger Faligot est revenu évoquer son » Brest l’insoumise » aux Editions Dialogues, ainsi que Dominique Julien, pour son » Veaux, vaches, profs, cochons » chez Robert Laffont.

Remerciements à Jérôme du Pôle musical du Faou, ainsi qu’à Radio Evasion dans son ensemble, à Yann, Pierre-Yves et Mathilde puis Guillaume.