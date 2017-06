À la recherche de la biodiversité des grottes marines

Publié le 24 juin 2017 par admin

Les grottes marines de la mer d’Iroise et de la baie de Douarnenez sont des milieux marins spécifiques et remarquables. Ce sont donc des points intéressants d’observation pour les chercheurs en biologie marine du Parc marin d’Iroise qui y plongent régulièrement pour faire l’inventaire des espèces qui y vivent.

Jean-André Prat est agent de terrain du PNMI. Avec ses collègues chercheurs, il plonge régulièrement dans les grottes marines (plus de 300) de la zone Iroise, et en particulier de la presqu’île de Crozon, pour y observer la vie et tenter de comprendre comment elle s’organise dans ces milieux sombres et immergés par la marée.

Les espèces qu’on y trouve sont assez semblables à celles qui s’installent à 10-15 mètres de profondeur dans l’océan : éponges, coraux, balanes, anémones de mer, peu d’algues…

La présence de certaines espèces « témoins » peut être un bon indicateur de biodiversité du milieu marin.

Au passage, les biologistes notent la présence d’autres espèces pour en rendre compte à d’autres chercheurs : mammifères (chauve-souris), arthropodes, fougères, pigeons ramiers…

