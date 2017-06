Location saisonnière : fiche pratique

Publié le 27 juin 2017 par admin

Et si la location saisonnière ne correspondait pas à vos attentes!

Pour vos vacances, vous avez choisi de louer un appartement, une villa ou encore un Mobil home dans un camping.

Mais plusieurs semaines vont s’écouler avant votre arrivée, et des imprévus peuvent surgir dans l’intervalle. En plus, si vous avez loué par correspondance, par courrier ou via Internet, le logement qui vous attend n’est peut-être pas celui que vous avez imaginé.

Rassurez vous ces difficultés peuvent être évitées si vous vous entourez de précautions au stade de la réservation, puis lors de votre arrivée dans la location, et enfin au moment du départ.

Comment bien anticiper sa location saisonnière, c’est le sujet du LEM aujourd’hui et notre invité est Valerie Boulc’h, juriste à la CLCV, Consommation logement et cadre de vie, la CLCV association nationale de défense des consommateurs et d’usagers en Fance.