Robotique et santé : en route vers le transhumanisme ?

Publié le 27 juin 2017 par admin

Nous continuons notre exploration dans le monde de la robotique. Ce futur est déjà là mais il reste difficile à appréhender et à cerner. Peut on l’anticiper ? Notre thème du jour sera la santé et la robotique avec ces conséquences sur notre quotidien. Réorganisation du travail, allongement de l’espérance de vie ou homme du futur surpuissant ? La science-fiction sera-t-elle à portée de main d’ici une génération d’être humain ?

Ce midi pour en discuter nous serons avec Aymeric Poulain Maubant. Aymeric mène une activité de conseil sur l’ère numérique au sein de sa société Nereÿs fondée en 2007. Docteur en sciences cognitives de l’Université de Rennes I, il travaille à Brest depuis plus de vingt ans et il est co-fondateur de la Cantine numérique brestoise.