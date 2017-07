Emission en direct de coworkpic a Crozon ce samedi 1 juillet 2017

Publié le 01 juillet 2017 par Fred

COWORKPIC ET TOUS LES COWORKEURS DU LIEU, FÊTENT LA NOUVELLE SAISON DE L’ÉTÉ

Au programme, des animations ouvertes à tous en commençant dès le matin par un café des bonnes nouvelles avec l’association « les partageurs » invitée par l’Adess.

Autre bonne nouvelle également, les portes des ateliers des créateurs s’ouvrent dans l’après-midi. Une chance incontournable pour les curieux de découvrir les métiers présents : sérigraphie, tapisserie, graphisme, et bien d’autres encore.

Un plateau Radio Evasion en direct et en public s’installe également avec comme fil rouge : entreprendre en presqu’île, un bonheur sans nom?

En attendant le 1er juillet, l’équipe de coworkpic grâce aux entreprises locales embrasent les fourneaux et préparent l’apéro-samoussas de derrière les fagots. Les artistes de la boutique sortent leurs trésors pour les faire à des prix d’amis. L’équipe déco se creuse les méninges et surchauffe leurs articulations manuelles. Et Anne enflamme sa voix et sa guitarre dans les couloirs.

>>>>>>>> infos pratiques

10h30

café des bonnes nouvelles avec l’association « les partageurs » organisé par l’Adess

15h – 19h

portes ouvertes des ateliers des créateurs : sérigraphie, photographie, gravure, tapisserie

début des soldes à la boutique

16h

plateau radio avec invités locaux et présentation de coworkeurs

19h -21h

apéro-samoussa

COWORKPIC /25 RUE DE REIMS 29160 CROZON ,