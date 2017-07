Ciel des Évadé/es du vendredi 07 juillet

Publié le 07 juillet 2017 par Basile

Fin de la première belle période estivale de juillet.

Bulletin n°285

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 07 juillet 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

La dernière semaine de juin avait le goût salé de l’automne ! On se rappellera de cette journée du vendredi 30 juin avec des maximales entre 13 et 14°C au passage des fronts froids atlantiques.

L’arrosage par contre était bien accueilli, surtout que cette semaine, l’été est reparti de plus belle.

Le Finistère a bénéficié depuis mercredi d’un temps magnifique, clair, lumineux, calme à l’écart des orages et chaud avec des maximales autour de 30°C presque partout.

Mais une nouvelle invasion atlantique fraîche et humide se prépare…

« Situation générale le vendredi 7 juillet 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression orageuse autour de 1015 hPa sur la péninsule Ibérique, évoluant peu.

Dépression secondaire se creusant 1014 hPa sur le sud-ouest de la France dans la nuit de vendredi à samedi[la nuit prochaine], prévue 1010 hPa sur l’ouest de la France le 09 à 00h UTC.

Dépression 996 hPa circulant de l’est du Groenland au nord des Féroé.

Dorsale des Açores à l’entrée de Manche s’affaissant. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Les brumes et nuages bas présents sur la moitié nord du département vont se dissiper en cours de matinée.

Après cette dernière belle journée ensoleillée, le ciel va se voiler en début de nuit.

Les températures minimales sont prévues entre 11 et 13°C dans l’intérieur et 14 à 15°C sur le littoral

Les maximales seront stables : 19°C à Ouessant

26°C à Morlaix

27°C à Brest

29°C sur Quimper

Le vent de nord sera modéré, parfois soutenu sur le littoral bigouden.

Dimanche

Après une matinée couverte, les nuages pluvieux remontent du Golfe de Gascogne, se liant avec un front froid atlantique très atténué.

C’est en cours d’après-midi que des pluies devraient se déclencher, se prolongeant jusque dans la nuit. Quelques mm sont attendus.

Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16°C. Les maximales seront en baisse entre 18 et 25°C.

Le vent de nord puis nord-ouest sera modéré à soutenu.

En début de semaine prochaine la météo est incertaine, mais sera plus fraîche.

Après quelques éclaircies lundi et des maximales ne dépassant pas 23°C, on attend le retour de la grisaille humide mardi ou mercredi.

Ces précipitations devraient rester faible.

Par la suite, un nouveau renfort anticyclonique pourrait s’installer sur la façade atlantique.

Bulletin n°284

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 23 juin 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Non, le Finistère n’était pas en état de canicule cette semaine. La canicule dans le Finistère est officiellement définie par des minimales égales ou supérieures à 19°C, et par des maximales supérieures ou égales à 33°C, et ce trois jours de suite au moins.

La journée la plus chaude s’est déroulée le mardi sous un vent de sud. Dès le mercredi après-midi le vent est passé à l’ouest, ramenant une fraicheur bienvenue.

Et ne faites pas attention aux thermomètres affichés par les panneaux d’information publique, sur les pharmacies par exemple. Ils sont souvent, pas toujours mais souvent mal exposés et en plein soleil, au dessus d’un parking en macadam, et donnent des températures fantaisistes.

Voici quelques valeurs des principales stations :

Brest 32.6°C le mardi 20 juin Quimper 32.8°C le lundi 19 juin Landivisiau 32.4°C le mardi Morlaix 33.2°C le mardi Lanvéoc 32.2°C le lundi



D’autres stations amateures ou semi-professionnelles ont mesuré jusqu’à 34°C.

Enfin la côte du Léon et Ouessant sont restés bien au frais, avec 25°C au mieux sur l’île le lundi.

« Situation générale le vendredi 23 juin 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression atlantique 982 hPa à 100 milles au sud-est de l’Islande, se décalant lentement vers l’est, prévue 980 hPa sur les Féroés le 24 à 12H UTC. Thalweg associé sur les îles britanniques et la Mer du Nord. Dorsale atlantique s’étendant des Açores au golfe de Gascogne évoluant peu. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Après une belle nuit étoilée le ciel se couvre rapidement en matinée.

Les premières bruines vont toucher les côtes du Léon à la mi-journée, avant de s’étendre vers le sud-est du département tout au long de l’après-midi. Il est attendu sur l’épisode entre 1 et 3mm.

Les minimales sont stables entre 12 dans le centre et 17°C

Le sud-est du département bénéficiera plus longtemps du soleil et du meilleur climat avec des maximales à 24°C. A l’inverse le Léon sous les nuages dès le matin puis sous les bruines et petites pluies ne devrait pas voir ses maximales dépasser 18°C.

Le vent de secteur ouest sera faible à modéré.

En début de nuit le ciel va se dégager à nouveau.

Dimanche

La matinée est belle après dissipation de quelques brouillards peu denses. Les éclaircies perdent du terrain dans l’après-midi, avant de revenir en soirée.

Les minimales sont comprises entre 13°C dans l’intérieur et 16°C sur le littoral bigouden. Les maximales s’améliorent, entre 20 et 27°C du nord au sud.

Le vent de secteur ouest sera faible.

Lundi, dès le matin de nombreux nuages chaotiques pré-orageux et élevés vont envahir le ciel par le sud. Les premières ondées ou averses sont possibles en fin d’après-midi, mais le risque d’orage est faible et encore mal défini. Il fera malgré tout lourd et encore assez chaud.

C’est à partir de mardi que les précipitations pourraient être plus importantes, avec des phénomènes orageux possibles. Là encore on attendra dimanche pour en savoir plus.

Il semble tout de même qu’à partir de Mardi ou mercredi, les températures vont vraiment tomber en dessous des normales.

Pour la suite de la semaine prochaine, la dépression complexe installée en Mer du Nord va continuer à amener de la fraîcheur océanique et des fronts pluvieux et instables sur la façade atlantique.

Bulletin n°282

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 16 juin 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Après un début de semaine bien fraîche, la chaleur est revenue au galop. Resté à l’écart de toute dégradation orageuse, le Finistère, comme le reste du quart nord-ouest, entre dans une période de chaleur sèche préoccupante.

« Situation générale le vendredi 16 juin 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression 987 hPa au sud du Groenland se décalant vers le nord-est avec flux de Sud-Ouest perturbé associé sur le nord-ouest des îles Britanniques. Dorsale se renforçant des Açores à la Mer du Nord, avec un nouvel anticyclone prévu 1029 hPa au sud de l’Irlande [cette nuit]. Basses pressions autour de 1015 hPa sur la Péninsule Ibérique, quasi-stationnaires. «

C’est une situation de blocage bien connue, et qui pourrait durer encore plus d’une semaine, plus de 25°C tous les jours sans une goutte d’eau, voilà précisément le scénario qui était craint depuis plusieurs mois maintenant.

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Après des minimales entre 10 et 15°C, le thermomètre va grimper tranquillement et atteindra vers 17h de 20°C (côtes de la Manche) à 30°C sur la côte sud-est du Finistère.

Le vent de secteur est à nord-est sera modéré.

Le soleil va briller brillamment, après dissipation des quelques brumes matinales. Brumes sur la Manche principalement, qui pourraient évoluer lentement en petits cumulus ou stratocumulus pendant quelques heures.

Dimanche

Les minimales montent d’un cran, entre 13°C dans l’intérieur et 17°C sur le littoral bigouden. Les maximales restent stables, entre 22 et 30°C du nord au sud. Le soleil régnera sans partage.

Le vent de secteur est sera modéré à soutenu

Lundi, toujours sous un grand soleil, le Finistère échapperait peut-être à la canicule avec des minimales entre 16 et 19°C, mais de justesse. les maximales pourraient atteindre 31 à 32°C sur les Montagnes Noires.

Mardi pourrait être une journée caniculaire, avec des minimales au dessus de 19°C et des maximales au dessus des 30°C, et peut-être un début de dégradation orageuse, mais c’est trop tôt pour en être sûr. Le ciel pourrait en tout cas être assez voilé et le temps lourd.

Le reste de la semaine serait toujours chaude et sans précipitations significatives.

Bulletin n°282

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 09 juin 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

C’était le retour de la fraîcheur cette semaine, avec des maximales souvent en dessous des 20°C, mais avec des arrosages réguliers et modérés.

La dégradation orageuse du jeudi soir a épargné tout l’ouest de la Bretagne, qui s’est contenté d’un front pluvieux froid.

« Situation générale le vendredi 9 juin 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression 1002 hPa sur l’Écosse, se décalant vers l’est et prévue 1009 hPa sur le sud de la Norvège [cette nuit], puis se comblant. Perturbation orageuse associée s’étendant de la Scandinavie au nord de la France, se décalant vers l’est.

Nouvelle dépression atlantique prévue 974 hPa au sud-ouest de l’Irlande [cette] nuit [], se décalant vers le nord-est et prévue 980 hPa à l’ouest de l’Irlande [ce samedi] après-midi. Perturbation associée abordant l’Irlande [cette] nuit [], puis la Grande Bretagne [ce samedi] après-midi.

Hautes pressions 1020 hPa sur la France, se renforçant et prévues 1022 hPa sur la France et l’Allemagne [ce samedi] après-midi. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

En marge sud d’une grosse dépression passant sur les îles britanniques, il fera beau sur le Finistère.

Le ciel sera parfois un peu nébuleux en début et fin de matinée, surtout près de la Manche.

Les minimales sont stables, entre 10 et 13°C, et les maximales sont en hausse, allant de 18°C en Manche à 24°C sur les Montagnes Noires.

Le vent de secteur sud sera assez turbulent.

Dimanche

Il y aura de la grisaille matinale et quelques bruines évoluant vers de larges éclaircies puis un ciel bleu dans l’après-midi.

Les minimales seront en progression, entre 12 et 15°C. En journée le thermomètre ne dépassera pas les 16 à 21°C.

Une bonne brise de secteur ouest se maintiendra toute la journée.

La semaine prochaine le beau temps continue dans une fraîcheur relative, jusqu’à mardi au moins. Une petite dégradation orageuse pourrait alors se produire.

Bulletin n°281

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 02 juin 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Une semaine calme, très calme dans le ciel finistérien.

Dimanche dernier, les orages du Golfe de Gascogne ont traversé deux fois le Finistère par le sud, en matinée et dans l’après-midi, avec de nombreux impacts de foudre.

Les précipitations sont restées faibles, sauf l’après-midi sur le nord du département. On a relevé ainsi à Morlaix plus de 20mm sur une zone de précipitations des plus dense.

A partir du lundi, une dorsale anticyclonique est venue recouvrir de grisaille douce le Finistère jusqu’au jeudi, ou le soudain ensoleillement à fait monter le thermomètre en flèche.

La dorsale s’est désormais éteinte, et nous sommes sous l’influence modérée d’une perturbation atlantique.

« Situation générale le vendredi 2 juin 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression 985 hPa à 350 milles au sud de l’Islande, stationnaire, prévue 988 hPa le 3 à 00 h UTC. Le thalweg associé s’étend de l’Écosse à l’ouest de La Corogne et se décale lentement vers le sud-est, prévue de la Norvège à la Bretagne et à La Corogne ce vendredi soir puis se décale sur la France.

Minimum 1012 hPa sur le nord de l’Écosse se décale vers le nord-est, prévue 1009 hPa entre Féroés et Norvège vendredi soir.

Anticyclone 1029 hPa sur les Açores, renforce progressivement une dorsale 1020 hPa sur le golfe de Gascogne. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Une journée calme, avec des nuages cumuliformes peu envahissants en matinée. Les éclaircies sont larges dès la dissipation des brumes matinales. A partir de la mi-journée, la nébulosité va augmenter rapidement, aboutissant à de petites ondées éparses en soirée.

La nuit sera ensuite dégagée.

Les minimales sont stables, entre 8 et 12°C, et les maximales en baisse plafonneront entre 16 et 22°C

Le vent de secteur ouest sera modéré à soutenu.

Dimanche

Le ciel est voilé par l’ouest dès le matin s’épaissit et de faibles précipitations éparses semblent devoir se produire en fin d’après-midi, avec encore cette instabilité

Les minimales seront stables, entre 8 et 12°C. En journée le thermomètre ne dépassera pas les 16 à 20°C.

Le vent de secteur sud à sud-ouest va rester soutenu à modéré.

Lundi le mauvais temps passe brusquement à la vitesse supérieure : un vrai front pluvieux devrait passer dans la journée, apportant entre 10 et 20mm d’eau bienvenue, accompagné d’un bon suroît jusqu’à 100km/h sur les côtes.

A cette occasion, une houle d’ouest de 4 à 5m devrait se lever sur les zones côtières.

Bien sûr la trajectoire et la force de ce potentiel coup de vent (ou plus) ne sont pas encore déterminés, la situation devra être suivie de près ce week-end.

Le refroidissement engendré par cette perturbation ne devrait tenir que jusqu’au milieu de la semaine prochaine, ou la chaleur estivale serait de retour.

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°