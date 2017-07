Retour sur la 26ème édition des Vieilles Charrues !

Publié le 20 juillet 2017 par admin

Il fallait au moins quelques jours pour s’en remettre (à peu près). Comme d’habitude, Radio Evasion a traîné ses guêtres. Et pas que ses guêtres d’ailleurs ! Le micro de Radio Evasion était à l’affût en espace presse pour partir à la rencontre d’artistes programmés sur le festival des Vieilles Charrues. Et tout doucement on se remet dans cette ambiance complètement fofolle, et quelques jours après avec un petit brin de nostalgie. 26ème édition des charrues et une édition encore record puisque 280 000 festivaliers étaient présents au rdv. Une programmation qui fut aguicheuse en tête d’affiche, on attendait Arcade Fire, Die Antwoord, Camille ou bien encore les Matmatah pour leur retour dans la prairie après le concert d’adieu en 2008.

Retrouvez l’émission complète :

Sônge

Mais ce qui nous intéressait plus particulièrement à Radio Evasion, c’était nos petites scènes un peu chouchoute quand même : les scènes Grall et Gwernig. C’est toujours l’occasion de faire de belles découvertes et de confirmer des projets que nous suivons régulièrement sur l’antenne de Radio Evasion. C’est tout naturellement que notre périple débute avec le label « charrues ». Songe, c’est le projet d’Océane Belle, elle est quimpéroise. Elle est, c’est le moins qu’on puisse dire dans un gros truc, une vague médiatique assez dingue. C’était un gros morceau pour elle, d’affronter la scène Grall, sans artifice scénique, sans jeu de lumière et juste sa présence scénique.

Colorado



Colorado est le deuxième groupe présent sur le label charrues. Le groupe briochin propose une synthpop redoutable. Claps 80’s, claviers old schools, cut-up hypnothiques et voix lyriques samplées, le groupe se permet de nombreuses libertés qui s’harmonisent parfaitement. Ce duo n’a pas fini de faire parler de lui !

Totorro

Et si nous allions voir un groupe issu de ce même label charrues, mais en 2014, avec le groupe rennais Totorro. Le groupe rennais s’incruste avec classe et décontraction dans le paysage post-rock français depuis 2008. Le groupe compose une musique à la fois accrocheuse et intense, légère et heavy en cassant l’image prise de tête et sérieuse du post-rock. Sur scène l’union est palpable, le son fait bloc et le public repart toujours bluffé, le sourire naïf.

Les frères Berthiaume

La scène Gwernig qui réservait de sacrées découvertes ! C’est notamment le cas de ce groupe québécois, un duo, les frères Berthiaume. Les Frères Berthiaume sont deux, Jean-François et David. Deux gars d’exception dans leur domaine. Ensemble, ils chantent haut et fort les racines de la musique québécoise. Accompagnée par Josianne Hébert et Marie Savoie-Levac, la musique traditionnelle de la Belle Province devient un lieu de réflexion et d’expérimentation. Un solide alliage sauvage et authentique qui décloisonne les genres musicaux.

Octave Noire

Autre coup de coeur, c’est Octave Noire. Un beau succès critique avec leur dernier album (qui fut également album de la semaine sur Radio Evasion). Octave Noire, a.k.a Patrick Moriceau est un contemplatif de nature. Il aime à se perdre tour à tour dans l’infiniment grand et l’infiniment petit, dans le banal et le grandiose. Voix grave et mélodies généreuses. Sa musique, une électro-pop ample et puissante, projette illico ses images au fond de nos cerveaux. Un univers ultra-évocateur, cinématographique même, qui engendre des atmosphères avec un naturel déconcertant.

The Inspector Cluzo

Changement d’univers assez radical maintenant avec the Insepctor Cluzo. Un groupe que l’on connaît bien ici à Radio Evasion, puisque le groupe pose régulièrement ses bagages du côté du Run ar Puns (Run ar Puns, on te fait des bisous, si tu traines par là). Et puis surtout plus que d’autres peut-être, le groupe aime coller des mandales sur scène et puis pas que…

Naive New Beaters

On a gardé les plus dingues pour la fin. Dernière rencontre de ce road trip aux charrues et on vous avait dit qu’on restait focus sur la scène Grall et Gwernig, et bien non ! On termine avec un groupe qui jouait le samedi sur la scène Kerouac. Il s’agit des Naive New Beaters.