Des Polars et des Notes en goguette… au festival du Chien Jaune à Concarneau

Publié le 28 juillet 2017

Des Polars et des Notes en goguette… première partie

Nous aussi, on a besoin de vacances, de soleil, de mer et de sable chaud ! Mais nous n’allons pas vous abandonner pour autant, on est pas comme ça. Alors, pour concilier les deux, la meilleure solution, c’est d’aller faire un tour à Concarneau où se déroulait du 21 au 23 juillet le vingt-troisième festival du polar de cette ville : le Chien Jaune.

Thème de cette édition : Polar et cinéma, il y a de quoi faire. Pas moins de trente auteurs invités auxquels vient s’ajouter la revue Sang Froid que nous avions reçu dans l’émission pour son lancement, belle occasion de faire un petit bilan après son sixième numéro.

Leur chapiteau toujours installé en face de la magnifique ville close de Concarneau, les organisateurs proposent une foule d’animations, de lectures, de débats, de rencontres autour du thème et permettent au public de faire connaissance avec ses auteurs préférés dans une excellente ambiance, même si la météo avait décidé de faire quelques caprices soufflants et pluvieux ce vendredi. Aucune importance, l’accueil de l’équipe est formidablement sympathique

Pourquoi sont-ils devenus auteur(e)s de polar ? Comment ? Ont-ils un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient le devenir ? Nous allons essayer de répondre à ces questions à travers diverses interviews. La première partie diffusée aujourd’hui, l’autre dans le courant du mois d’août.

Bonne écoute et bonnes vacances !

Au Sommaire

Les interviews

Fabrice Pichon : Naissance un 31 décembre… privant sa mère d’un réveillon et faisant bénéficier son père d’une demi-part fiscale, finalement chaque médaille à son revers. Lâchant sans regret des études de Droit qui le poursuivent, il devient « G.O » à Cannes. Les meilleures choses ayant une fin, il se range des voitures, entame une carrière plus sérieuse avant que l’écriture revienne le démanger. Aujourd’hui c’est une véritable addiction avec souvent, en toile de fond, la dualité des êtres qu’il affectionne ou le passé qui devient alors un personnage à part entière. Aujourd’hui Fabrice Pichon vit à Dijon. Il est notamment l’auteur de PLUSDEPROBLÈME.COM paru en 2016 aux éditions Lajouanie.

Guillaume Trannoy : Après l’Académie Julian et l’Ecole supérieure d’arts graphique (ESAG) Guillaume Trannoy a complété sa formation auprès du groupe « Grapus », de l’illustrateur Zaü. Il a travaillé pour le musée de Tautavel et le musée du Comité International Olympique, dans des secteurs aussi variés que le multimédia, le ludo-éducatif et le livre de jeunesse. Il nous parle de la jolie collection Mini-Léon qui invite à découvrir l’art en compagnie d’un petit personnage sympathique et, pour revenir au polar, de sa collection Hercule Carotte (éditions Hatier), un héros pour les amateurs d’énigmes policière en culottes courtes.

Cloé Mehdi : toute jeune auteure née au printemps 1992, Cloé Mehdi vit à Lyon. Elle commence à écrire au collège pour faire passer le temps plus vite. S’en suit Monstres en cavale, son premier roman, qui reçoit le Prix de Beaune 2014. Depuis elle se consacre entièrement à l’écriture et a publié aux éditions Jigal Polar, l’exceptionnel Rien ne se perd, Prix Mystère de la Critique 2017, Prix Étudiant du Polar 2016, Prix Dora Suarez 2017, sans parler de toutes les autres nominations. Un roman très noir sur les conséquences de violences policières jamais jugées ni, donc punies…

Stéphane Damian-Tissot : rédacteur en chef de la revue Sang Froid. Chaque trimestre, ses 160 pages vous plongent au cœur de la justice, de la police mais aussi du “milieu” grâce à des articles fouillés et à contre-courant.

Le polar est aussi à l’honneur avec, dans chaque numéro, une nouvelle spécialement écrite pour la revue par un auteur reconnu ainsi que des interviews et des portraits. Sans oublier les critiques de livres en rapport avec le polar et la justice, comme ce portrait de Jérôme Leroy dans le numéro 5, auteur à qui nous avons emprunté le titre des Delfonics, présent dans son roman, L’ange gardien.

Les romans de l’été de Dance Flore : oui, oui, vous avez bien lu, LES. En juillet en en août, ce sont deux romans que Dance vous propose, de quoi occuper vos après-midi farniente et bronzette. Ce mois-ci, ce sera Coyote de Colin Winnette, paru aux éditions Denoël ainsi que Vengeance de Benjamin Blake publié par les éditions Robert Laffont.

La Zik

– Steppenwolf : Magic Carpet

– ZZ Top : Give Me All Your Lovin’

– Crosby, Still, Nash and Young : A Song Before I Go

– Iggy Pop : Real Wild Child

– Ice Cube : Good Cop Bad Cop

– The Delfonics : Means I Love You

Comment ça s’écoute Des Polars et des Notes ?

À l’abri du vent, au soleil, à l’ombre, ou même le soir, tranquillement…

à très vite pour de nouvelles découvertes littéraires et noires !