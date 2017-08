Des Polars et des Notes en goguette II, le retour… 23ème Salon du Polar LE CHIEN JAUNE – Concarneau 2017 – seconde partie

Publié le 18 août 2017 par admin

23ème Salon du Polar LE CHIEN JAUNE – Concarneau 2017 – seconde partie

Suite et fin de nos pérégrinations dans le Finistère sud. Un beau programme avec un globe-trotter, un ex super flic, une artiste polyvalente étonnante, auteure, actrice, musicienne, scénariste et les organisatrices du salon.

La météo ne s’arrange pas vraiment sans pour autant entamer la bonne humeur des participants, auteurs et visiteurs. Les investigations continuent !

Pourquoi sont-ils devenus auteur(e)s de polar ? Comment ? Ont-ils un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient le devenir ? Nous allons essayer de répondre à ces questions à travers diverses interviews. L’enquête continue au fil des interviews.

Pour finir, le mot des organisatrices, MiJo et Monique qui dévoilent un peu les coulisses de ce bel événement.

Au Sommaire

Les interviews

Ian Manook : Ian Manook est le pseudonyme de Patrick Manoukian. né en 1949 à Meudon. Il voyage depuis l’âge de seize, le Bronx pour commencer avant un périple de 40 000 kilomètres en stop aux USA et au Canada. Après des études de droits européen, de sciences politiques et de journalisme, il crée deux sociétés d’édition, dont Les éditions du Tournon qui diffuseront X-Files, Les Tortues Ninja ou Denver.

Yeruldelgger, son premier polar, paru l’an dernier chez Albin Michel a été un immense succès couronné de nombreux prix. Suivent Les temps sauvages (2015) puis La mort nomade (2016), toujours chez Albin Michel pour compléter la trilogie mongole et enquêter sous d’autres cieux.

Pierre Pouchairet : Pierre Pouchairet est né en 1957. Il a été commandant de la police nationale puis chef d’un groupe luttant contre le trafic de stupéfiants à Nice, Grenoble ou Versailles… Il fût également à plusieurs reprises en poste dans des ambassades, a représenté la police française au Liban, en Turquie, a été attaché de sécurité intérieure à Kaboul puis au Kazakhstan. Aujourd’hui à la retraite, il vit à Jérusalem. Il a publié en 2013 un livre témoignage, Des Flics Français à Kaboul, puis Coke d’Azur en 2014. La même année sort son premier polar, Une Terre Pas Si Sainte, édité par Jigal Polar, suivi par La Filière Afghane (2015) et À L’Ombre Des Patriarches (2016). Il obtient le très convoité Prix du Quai des Orfèvres 2017 pour Mortels Trafics publié chez Fayard en novembre 2016, avant de publier La prophétie de Langley en 2017 de chez Jigal Polar.

Anne de Pasquale : Née en Californie, Anne de Pasquale vit en France depuis plus de 40 ans. Après avoir été tour à tour musicienne, comédienne, scénariste, Alex’s Baby est son 3e roman suspense, après Dites-moi qu’elle est vivante et Les Couleurs de la peur, tous édités chez Marabout. Anne de Pasquale a pour le moins un parcours original ! « Anne Lonnberg », son nom de comédienne, a en effet tourné avec Roger Moore dans Moonnraker ! L’ex James Bond girl a également joué avec Woody Allen, fait de la télévision, enregistré des disques, co-scénarisé et traduit des films. Autre talent, celle de chanteuse, avec la sortie d’un 33 tours chez Barclay, deux 45 tours chez Polidor, etc.

Elle joue du banjo dans des groupes de jazz, se consacre à l’écriture et à l’équitation dans son « ranch » percheron à Nocé

Marie-Joëlle Le Tourneur et Monique Héliès : organisatrices du festival Le Chien Jaune nous expliquent le travail de longue haleine que représente la mise sur pied d’une telle manifestation. Merci encore une fois pour leur sympathique accueil.

Les romans de l’été de Dance Flore : nouveau doublé pour Dance Flore, deux romans qui devraient meubler agréablement le farniente ou vous faire penser à autre chose qu’à cette rentrée venant invariablement gâcher les plus belles vacances. Les deux perles du mois : Monteperdido d’Augustin Martinez et Whiskey Tango Foxtrot de David Shafer tous deux parus chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs.

La Zik

– Cypress Hill : Insane In The Brain

– Jefferson Airplane : Somebody To Love

– Radiohead : Karma Police

– John Hall : Plutonium Is Forever

– Sidney Bechet : All Of Me

– Bessie Smith : Yellowdog Blues

Comment ça s’écoute Des Polars et des Notes ?

