Ciel des Évadé/es du vendredi 25 août

Très belle fin d’été dans le Finistère

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 25 Août 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

« Situation générale le vendredi 25 août 2017 à 12H UTC :

Dépression 1009 hPa à l’ouest immédiat des Hébrides, se décale vers l’est en se comblant, prévue 1012 hPa à l’est de l’Ecosse samedi midi, puis se comble rapidement.

Zone dépressionnaire 1012-1014 hPa s’étendant de l’Espagne à la France.

Dorsale atlantique se renforçant sur les îles britanniques. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

il y a encore de fréquentes brumes ce matin et des brouillards qui vont rapidement évoluer en éclaircies. La journée est ensuite estivale, assez voilée, avec des nuages plus menaçants en soirée.

Ce matin il fait entre 12 et 15°C, et les maximales cet après-midi seront en légère hausse entre 20°C à 22°C sur les côtes de la Manche et 26 à 28°C sur le sud du département.

Le vent variable ou de secteur est sera faible à nul, puis faible de secteur nord en soirée.

Dimanche

Toujours sous l’influence de la dorsale anticyclonique qui se renforce, la journée est calme et chaude. Toutefois, en fin d’après-midi, une légère instabilité atmosphérique pourrait conduire à quelques ondée.

Les températures minimales seront en hausse, comprises entre 14 et 17°C. Les maximales continuent de monter, elles sont prévues entre 23 et 29°C

Le vent de secteur nord-est sera faible à modéré.

Lundi l’air va s’échauffer et des ondées plus conséquentes sont possibles en cours d’après-midi, surtout sur le relief, après une très belle matinée.

Ce régime d’averses à caractère faiblement orageux va se poursuivre et prendre fin mardi.

Il semble ensuite que la pression remonte et que le beau temps se poursuive dans une atmosphère plus fraîche.

Bonjour

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 18 Août 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

« Situation générale le vendredi 18 août 2017 à 06H UTC :

Situation

Dépression 992 hPa à 100 milles à l’ouest des îles Féroé, se décale lentement vers l’est et prévue 995 hPa au sud immédiat des Shetland le vendredi soir, puis prévue au nord-ouest immédiat des Shetland le 19 après-midi. Thalweg associé traversant les îles Britanniques et la Manche aujourd’hui

Dorsale atlantique se renforçant progressivement 1020 hPa sur le Golfe de Gascogne vendredi après-midi, puis 1025 hPa samedi dans la nuit. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

C’est une très belle journée, avec seulement quelques cirrus au dessus de petits cumulus de beau temps.

La matinée un peu fraîche voit quelques bancs de brumes au dessus des cours d’eau se dissiper rapidement.

En soirée le voile d’altitude devrait s’épaissir.

Ce matin il fait entre 10 et 14°C, et les maximales cet après-midi seront stables entre 18 et 22°C du nord au sud.

Le vent d’ouest à nord-ouest va rester soutenu à modéré, s’affaiblissant en soirée.

Dimanche

Un nouveau système perturbé aborde les îles britanniques. Avec de hautes pressions à 1027hPa sur la France, le front chaud vient frôler la Bretagne en passant dans la Manche. D’abord très voilé, le ciel finistérien va se couvrir progressivement par le nord-ouest dès le matin. Seule la côte sud a quelques chances de voir quelques éclaircies en journée.

En fin d’après-midi de petites pluies sont même attendues, surtout sur le nord et le centre du département.

Les températures minimales seront comprises entre 9 et 14°C. Les maximales seront en légère hausse entre 19 et 22°C.

Le vent sera variable puis de secteur sud, faible à nul.

Lundi et mardi, un véritable coup de chaud est attendu, arrivant du sud.

Toujours sous régime anticyclonique, les températures devraient remonter (enfin), on attend jusqu’à 26 à 28°C sur le Finistère sous un soleil estival.

Il fera peut-être même jusqu’à 30°C à 31°C le mardi !

Mercredi les températures devraient revenir à la normale, et on n’attend pas de perturbation avant le week-end prochain.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 11 Août 2017 vers 09h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

L’arrivée de la goutte froide en altitude sur la France cette fin de semaine n’a pas amélioré les températures de l’atmosphère.

La semaine a été très mitigée, voire médiocre.

Lundi le beau temps voilé a vite cédé la place aux nombreux nuages de mardi. Le front pluvieux arrivé mardi soir était instable, et des orages se sont déclenchés sur le Léon dans la nuit et le mercredi matin, avec des précipitations localement abondantes et des sols agricoles lessivés.

Jeudi et vendredi retour au calme avant la dégradation de la nuit dernière.

« Situation générale le vendredi 11 août 2017 à 06H UTC :

Situation

Dépression 994 hPa entre l’Islande et l’Écosse, se décalant vers le nord-est, prévue 989 hPa à 250 milles au nord des Shetlands le 11 à 12h UTC, puis 985 hPa en Mer de Norvège le 12 à 00h. Le front froid associé traverse les îles Britanniques vendredi et la Manche samedi matin.

Anticyclone atlantique 1031 hPa quasi-stationnaire, avec une dorsale s’étendant jusqu’à la mer du Nord qui se décale vers le sud-est. Elle se situe sur le golfe de Gascogne ce vendredi et s’affaiblit en cours de nuit prochaine. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Une journée sous la grisaille, les bruines et les petites pluies.

Au moins le vent de sud-ouest parfois soutenu apporte la douceur.

Ce matin il faisait entre 14 et 16°C, et les maximales seront stables entre 18 et 22°C du nord au sud.

Le retour des éclaircies par le nord-ouest est probable en fin d’après-midi.

Dimanche

Retour des éclaircies entre deux fronts pour une journée très agréable.

Les températures minimales seront comprises entre 9 et 15°C. Les maximales seront stables entre 18 et 22°C.

Le vent variable sera faible à nul, avec des effets de brises sur les côtes.

Lundi après une belle matinée très voilée, un front faiblement pluvieux, très atténué, abordera la Manche. La majorité du département devrait rester en marge sud, avec bien peu de soleil. La suite est incertaine , car en soirée ou dans la nuit des averses orageuses pourraient se déclencher localement au passage du front froid instable.

Mardi 15 août, la matinée devrait être ensoleillée, puis les cumulus devraient se montrer de plus en plus envahissants, quelques gouttes possibles localement.

Les températures resteront sensiblement stables.

