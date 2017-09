Ciel des Évadé/es en pose jusqu’à la mi-septembre

Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Le bulletin météo sera interrompu pendant deux semaines.

Un dernier bulletin aurait dû être diffusé ce samedi, mais une nouvelle coupure internet m’a empêché de le réaliser.

Retour de la météo sur RADIO Évasion le 23 septembre prochain.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 25 Août 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

« Situation générale le vendredi 25 août 2017 à 12H UTC :

Dépression 1009 hPa à l’ouest immédiat des Hébrides, se décale vers l’est en se comblant, prévue 1012 hPa à l’est de l’Ecosse samedi midi, puis se comble rapidement.

Zone dépressionnaire 1012-1014 hPa s’étendant de l’Espagne à la France.

Dorsale atlantique se renforçant sur les îles britanniques. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

il y a encore de fréquentes brumes ce matin et des brouillards qui vont rapidement évoluer en éclaircies. La journée est ensuite estivale, assez voilée, avec des nuages plus menaçants en soirée.

Ce matin il fait entre 12 et 15°C, et les maximales cet après-midi seront en légère hausse entre 20°C à 22°C sur les côtes de la Manche et 26 à 28°C sur le sud du département.

Le vent variable ou de secteur est sera faible à nul, puis faible de secteur nord en soirée.

Dimanche

Toujours sous l’influence de la dorsale anticyclonique qui se renforce, la journée est calme et chaude. Toutefois, en fin d’après-midi, une légère instabilité atmosphérique pourrait conduire à quelques ondée.

Les températures minimales seront en hausse, comprises entre 14 et 17°C. Les maximales continuent de monter, elles sont prévues entre 23 et 29°C

Le vent de secteur nord-est sera faible à modéré.

Lundi l’air va s’échauffer et des ondées plus conséquentes sont possibles en cours d’après-midi, surtout sur le relief, après une très belle matinée.

Ce régime d’averses à caractère faiblement orageux va se poursuivre et prendre fin mardi.

Il semble ensuite que la pression remonte et que le beau temps se poursuive dans une atmosphère plus fraîche.

*******************************************************