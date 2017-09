Agenda du 15 au 17 septembre 2017 en Finistère

Publié le 15 septembre 2017 par admin

Oratorio à Landévennec, journées du patrimoine un peu partout, salon des auteurs indépendants de Bretagne à Crozon et courses nautiques à foil en rade de Brest, revue des rendez-vous, du plus contemplatif au plus sportif…

Environ 200 rendez-vous proposés pour les journées européennes du patrimoine, rien que dans le Finistère ! A Quimerc’h, honneur au bois, à l’ancienne avec la maison des vieux métiers vivants d’Argol, mais aussi vers l’avenir avec une exposition sur la filière bois-énergie locale. Maison pour tous de Quimerc’h, le 17 septembre de 10h à 19h.

Un oratorio théâtral dans les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec, qui a pour héros Saint François d’Assise, né la fin de 1181 ou au début de 1182 et chanté par Dante, dans sa Divine Comédie. Il parcourt les routes d’Orient, désireux d’accomplir une croisade de paix auprès du Sultan d’Égypte, Malek el Kamil : pour concilier islam et chrétienté. C’est VERBE SACRÉ 2017

Vendredi 15 • Samedi 16 septembre • 21h00

Représentations « TROMÉNIE DU SOLEIL » / Site historique de l’ancienne abbaye

Livret & mise en scène : Antoine Juliens • Avec : Isabelle Maudet • Nicolas Struve • Vincent Domenach • Emmanuel Ullmann • Antoine Juliens • Création des costumes : Laurence Chapellier • Régie & accessoires : Basile Montagne

Table ronde : « L’AVENTURE DU DÉSIR & LES CERCLES DU SOLEIL »

Intervenants (pressentis) : Alain Absire • Gwénolé Jeusset • Jacques Dalarun • Christian Roblin • Marie-Josette le Han • Yvon Tranvouez • Gilles Baudry • Michel Brethenoux • Équipe de Verbe Sacré / Auditorium de l’Abbaye

Lecture : Hommage à François d’Assise « VOYAGE AU PARADIS » d’après La Divine Comédie de Dante

Participation d’Artistes du Finistère • Marie-Christine Livinec • Gilles Ronsin et de l’Équipe de Verbe Sacré / Site historique de l’ancienne Abbaye

Tarifs • Spectacle : 15 € • Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes) : 13 €

Table ronde & Lecture : entrée libre

Réservations : mairie.landevennec@wanadoo.fr • tél. 02 98 27 72 65

musee.landevennec@wanadoo.fr • tél. 02 98 27 35 90

Renseignements : www.verbesacre.com • www.teatr-opera.com •

Quai des écrits, c’est le Salon du livre des auteurs indépendants en Bretagne

ce dimanche 17 Septembre de 9h à 19h à la maison du temps libre de Crozon ( près de l’Office du Tourisme, et de la bibliothèque Municipale, sur le parking de l’ancienne Gare) L’entrée est gratuite. Il est organisé par l’association Ker-hars l’écrithèque autour d’une quarantaine d’auteurs dont une dizaine inscrits pour la première fois. Ils dédicaceront des livres d’art, d’histoire, des romans des livres pour enfants, bande dessinées, récits, aventures, romans. Au programme aussi, un atelier d’écriture, des expositions des œuvres de Nicole Fontaine, photo de Fabrice Gallou et maquette du livre sur Crozon de Yvonik Lelay et l’animation musicale d’Abdoulay Sané. Les Éditions Buissonnières et LOCUS SOLUS seront là aussi. L’entrée est gratuite.

Enfin, les sportifs et amateurs de nautisme apprécieront Finist’air sailing événement consacré à la glisse sur foil au port du Moulin Blanc à Brest jusqu’au 17 septembre 2017. Le foil fait littéralement voler les catamarans, kite-surfs, ou planches à voile, et accroît considérablement leur vitesse. C’est donc une alliance de la voile et de la haute technologie que célèbre ce rendez-vous festif, avec courses, concerts et feu d’artifice en rade de Brest.