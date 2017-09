Fête des possibles et semaine de la mobilité en Finistère

Publié le 18 septembre 2017 par admin

Le LEM, magazine du midi fait sa rentrée plein de bonnes résolutions pour rendre le monde meilleur, grâce à la fête des possibles. Commençons par changer nos déplacements pour améliorer l’environnement, grâce à la semaine européenne de la mobilité.

C’est possible ! Ce slogan de la SNCF date de 1988 ! Et justement, SNCF Réseau est en train de rénover la ligne de train express régional entre Brest et Quimper : le 10 décembre 2017, le chantier sera terminé et on pourra de nouveau prendre le TER entre Brest et Quimper en passant par Landerneau, Dirinon, Châteaulin, Pont de Buis…

Fête des possibles

Du 18 au 30 septembre 2017, c’est la fête des Possibles une multitude d’actions un peu partout en France dont une vingtaine dans le Finistère pour construire un monde plus respectueux des humains et de la planète.

Retrouvez toutes les animations de la fête des possibles en Finistère sur le site du pays de Brest en transition ; où vous retrouverez bientôt les coaches de la transition pour vous aider à changer durablement vos habitudes de consommation, de déplacement, de travail, etc.

Semaine de la mobilité

C’est aussi la semaine européenne de la mobilité du 17 au 24 septembre 2017 avec également partout en Europe, des initiatives pour promouvoir les transports collectifs ou les modes de déplacement doux : pieds, vélos, trottinettes, bateaux… ou même pour envisager un autre usage, plus sobre, de la voiture. En presqu’île de Crozon, c’est un dispositif d’autostop organisé qui sera lancé samedi 23 septembre 2017 : Octopouce. Radio Évasion prépare un plateau en direct à 17 h ce jour-là pour marquer le pouce (euh…le coup).



La presqu’île décidément à la pointe avec aussi ses espaces de travail partagé (coworking) et parmi eux Coworkpic où se côtoient boutique, ateliers, bureaux et même radio ! Ce « tiers-lieu » rassemble une quinzaine de professionnels indépendants désireux de travailler à proximité de chez eux et dans une ambiance conviviale. Parmi eux, Irène Soler est vidéaste et elle partage avec nous son expérience…

La transition, c’est tout le temps

Celle qui a tout compris à la mobilité et à la proximité c’est Liliroulotte, une librairie jeunesse dans un camping-car. Elle vous attend le 19 septembre 2017 à Pont-de-Buis, le 4 octobre en Presqu’île de Crozon et le 8 octobre à Châteaulin.

Au magasin de producteurs de Goasven à Logonna-Daoulas vendredi 22 septembre 2017 à partir de 17h : « Un coup d’clé, un coup d’cidre » est un apéro démontage de vélos pour comprendre comment ça roule. Samedi 23 septembre de 10h à 13h, un autre atelier sur le dérailleur : montage, câblage, réglages…

C’est aussi la Semaine “Manger bio et local, c’est l’idéal”, du 16 au 24 septembre 2017 avec en particulier dans le Finistère

Du 20 au 28 septembre 2017, à Landerneau, Bio-coop La Clef des Champs accueille les producteurs locaux qui livrent les produits bio et locaux de votre Biocoop.

Samedi 27 septembre 2017 un marché de producteurs bio à Briec, devant la boutique paysanne «Vers le Pays Vert», de 8h30 à 13h00.

Des dégustations de produits bio locaux sur la stand de l’association Court-circuit Pays de Brest à l’espace «Terroir en fête» avec ateliers cuisine pour enfants samedi 27 et dimanche 28 septembre, tout au long de la journée à la Foire Saint Michel à Brest.

Playlist de l’émission

Sandra N’kake, Change. La chanteuse sera au Novomax à Quimper en concert samedi 23 septembre 2017.

Chill Bump, Fuckwit. Le groupe est en concert le 30 septembre 2017 au Run ar puns à Chateaulin.