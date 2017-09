La famille, le couple, des moments pour en parler à Brest

Publié le 19 septembre 2017 par admin

Les rapports au sein du couple et de la famille, entre conjoints, entre parents et enfants ou au sein d’une fratrie sont parfois délicats, douloureux voire violents. Françoise Sanquer est médecin sexologue et elle propose des cafés-sexo et des cafés-contes-de-faits pour en parler.



http://radioevasion.fr/audio/2017-09-19-lem_saison2.mp3

À ses côtés, Sonia Hunout, ancienne animatrice de Radio Évasion, est aussi régulièrement invitée lors de ces rencontres témoigner sur son expérience personnelle et ses recherches sur les violences intrafamiliales.

Échanges autour d’un verre ou d’un café à Brest

Lors de ces rencontres gratuites et ouvertes à tous, on peut témoigner (anonymement ou pas), poser des questions, écouter le vécu des autres, autour d’un thème pré-défini.

Un café conte de faits a lieu

ce mercredi 20 septembre 2017

à 18h30 au Fuxia,

42 quai de la Douane à Brest.

Il aura pour thème les non-dits et secrets de famille, leur impact parfois sur plusieurs générations !

Tous les informations sont sur les groupe Facebook café-contes-de-faits et café-sexo-France.

Les cafés retransmis en vidéo sur une chaîne Youtube (le public n’est pas filmé).

La famille en fête aussi !

Le Baradozic, la maison de l’enfance à Pont-de-Buis, organise une fête de la famille ce samedi 23 septembre 2017.

Au programme, sur place dès 10 h des ateliers : speed cuisine ( des défis de cuisine créative et rapide à relever en famille), peinture créative, espace de jeux, photomaton rigolo…Ensuite un pique-nique à partager en famille. Du sportif et ludique l’après-midi avec des tournois en tout genre, et des jeux bretons à la halle des sports Jean Poudoullec. C’est gratuit.

Les chiens guides d’aveugles

C’est la semaine des chiens guides d’aveugles et l’antenne de l’association des chiens-guides dans le Finistère nous explique l’utilité de ces chiens, éduqués dans une école spécifique à Pont-Scorff (56). Elle fait portes-ouvertes dimanche 24 septembre 2017. Dans le Finistère, ils sont une vingtaine de maîtres qui forment équipe avec leur chien. L’association recherche des bénévoles pour aider les personnes non ou mal voyantes à se déplacer (les conduire) et pour garder leur chien-guide à l’occasion.

Playlist de l’émission

Josh Turner et Carson McKee, New-York Town. Ce duo new-yorkais est un phénomène du folk américain, sur Youtube en particulier, repéré avec ses reprises de Bob Dylan ou de Johnny Cash, puis confirmé avec ses propres compositions originales. Ils sont en tournée inédite dans le Finistère grâce à la chanteuse Perynn Bleunvenn. En concert au Vauban à Brest jeudi 21 septembre et samedi 23 septembre au hangar de Keruzaouen à Plabennec. Pour Un apéritif musical en extérieur (si la météo est clémente) suivi d’un super fest-noz.

Réservations : https://www.weezevent.com/ josh-turner-carson-mckee-au- vauban

Arno, Les yeux de ma mère. Le chanteur belge est en concert à l’espace Glenmor à Carhaix le 1er octobre à 17h.