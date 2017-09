Foot US : Le Tonnerre de Brest reprend la saison pied au plancher !

Publié le 20 septembre 2017 par admin

La reprise du LEM Sport du mercredi, c’est parti ! Pour débuter cette saison, nous reprenons de la meilleur des manières en accueillant notre invité de ce midi, Christophe Deudon, le fondateur et grande main ouvrière du Tonnerre de Brest, le club de foot US (ou américain, comme vous voulez). Le club vient juste de reprendre sa saison. Le club évolue au troisième échelon national et aimerait se frotter aux joutes du niveau supérieur. Pour y arriver, le club repose sur une équipe solide et un président passionné.

Celui qui présente ce sport comme un jeu d’échec (sur un terrain un peu plus grand quand même), nous fait découvrir ce club et ce sport qui reste pourtant peu visible. Une émission qui vous permettra de découvrir le club ainsi que le Foot US de manière plus général.

La playlist :