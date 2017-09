Une filière bois pour le centre du Finistère

Publié le 21 septembre 2017 par admin

Utilisé depuis toujours, le bois est aussi un matériau d’avenir : durable, renouvelable. Il limite aussi le réchauffement climatique. La sylviculture a donc du sens, surtout dans un territoire rural comme le centre du Finistère.

L’ONF (Office national des forêts), le parc naturel régional d’Armorique (PNRA) et les collectivités comme Pont-de-Buis développent localement une filière bois-énergie. Les perspectives pourraient encore s’élargir à terme pour développer cette ressource en circuit court.

La forêt française couvre presque un tiers du territoire français (29%) et l’ONF gère un quart de cette surface : les forêts publiques (domaniales, départementales, communales). Dans le Finistère, sont concernées notamment les forêts du Cranou, d’Huelgoat, de Landévennec, d’Argol … Il s’agit de concilier les usages : tourisme et loisirs, préservation du milieu et de sa biodiversité, exploitation économique du bois.

La filière bois complète implique un grand nombre d’acteurs – des pépiniéristes aux constructeurs et menuisiers, en passant par les sylviculteurs, débardeurs, bûcherons, scieurs, etc. Et cela suppose un territoire suffisamment vaste, plutôt à l’échelle régionale dans le cas de la Bretagne. Localement, c’est surtout le bois-énergie qui est valorisé, notamment par la communauté de communes de la presqu’île de Crozon Aulne maritime.

Des programmes pour encourager la plantation de forêts en Finistère

Breizh forêt bois

La charte forestière du PNRA

