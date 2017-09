Nouvelle saison à Run ar Puns : découvrez la programmation !

Publié le 22 septembre 2017 par admin

Ce midi dans le LEM, nous allons à Run ar Puñs, à Châteaulin, en compagnie de Laeticia, chargé de l’action culturelle à RAPASS et Arno, programmateur du lieu. Une émission pour aller à la découverte du lieu et de sa programmation.

Comme d’habitude, il y a plein d’esthétiques différentes et comme d’habitude, chacun devrait y trouver le concert qui devrait l’intéresser. Le Run ar Puñs est bien connu pour ses concerts, mais, on oublie parfois son rôle de médiation. Faire connaître la pratique des musiques actuelles au plus grand nombre, c’est aussi une de ses missions.