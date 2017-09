Agenda des 23 et 24 septembre 2017 en Finistère

Publié le 23 septembre 2017 par admin

Samedi 23 septembre 2017

Deux balades proposées par le Parc d’Armorique

La découverte de Locmaria-Berrien, de ses paysages, de son patrimoine bâti et historique, avec la participation de l’association de sauvegarde de l’ancienne Mine. 14 h. Gratuit – Sur inscription au 02 98 81 90 08. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche.

La visite de la réserve de Rosconnec, espace naturel sensible du département, à Dinéault. Elle est gérée par l’association Bretagne vivante pour préserver les habitats de marais qui sont favorables à de nombreuses espèces et notamment à un oiseau très rare, le Phragmite aquatique. De 13h30 à 17h. Gratuit – Sur inscription au 02 98 81 90 08. Prévoir bonnes chaussures (marche en milieu humide).

La fête de la famille de la maison de l’enfance de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Jeux, ateliers cuisine, pique-nique partagé à la maison de l’enfance et à la halle des sports de Pont-de-Buis toute la journée

La braderie du secours populaire de Châteaulin

La fameuse braderie « tout à 1 euro » a lieu de 9h à 17 h au champ de foire de Châteaulin.

Et le lancement du réseau d’auto-stop Octopouce au café Les Voyageurs

avec…

—> En continu, des crêpes et des gaufres !

—> deux cocktails à découvrir (avec ou sans alcool)

—> Radio Évasion en direct à 17 h

—> Des sérigraphies sur T-shirt avec Teahu Porzh

—> Gurun d’Ys et ses percussions

—> Une session musicale trad-boeuf-improvisée !!!

(si tu as des instruments et que tu sais en jouer, bienvenu·e !!!)

—> un défi Octopouc’onaute !

—> N’Ouzon Ket et ses lectures d’histoires d’auto-stop

La kermesse de Radio Pikez

Pikez, la webradio brestoise, libre comme l’onde, fête ses deux ans place Guérin à Brest même avec concerts, débats et émissions…

Dimanche 24 septembre 2017

Le cinéma Agora de Châteaulin propose une projection-débat avec les pompiers de la ville autour du film de Pierre Jolivet Les hommes du feu à 14h30.