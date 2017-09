Octopouce : auto-stop collaboratif en presqu’île de Crozon

Publié le 23 septembre 2017 par admin

Octopouce est un réseau citoyen d’auto-stop organisé, pour se déplacer en presqu’île de Crozon. Il est lancé à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité.

Sur nos ondes, ce samedi 23 septembre 2017 à partir de 17 heures

une émission en direct

depuis le café Les voyageurs de Lanvéoc, où a lieu la fête de lancement d’Octopouce.

Podcast de l’émission :

http://www.radioevasion.fr/audio/2017-09-23-octopouce.mp3

Consultez ici le détail du programme de cette journée de lancement !

Comment se déplacer quand on vit au bout du monde et qu’on n’a pas de voiture ? Pourquoi pas en auto-stop ? Oui, mais parfois on doit attendre longtemps le pouce levé – éventuellement sous la pluie et dans le vent – avant qu’un automobiliste compatissant accepte enfin de nous prendre à bord… Pour prévenir ces désagréments et créer du lien social, des citoyens de la presqu’île de Crozon ont décidé d’organiser l’auto-stop localement avec : un site web, un kit de l’auto-stopeur et/ou du conducteur, des points de rencontres matérialisés (arrêts de pouce)…

Voici donc l’association Octopouce qui invite les habitants du territoire à s’inscrire dans le réseau et à passer en mode collaboratif pour que les conducteurs et les auto-stopeurs puissent se trouver. En plus, c’est bon pour l’environnement puisque ça permet de mutualiser la voiture individuelle, mode de transport polluant et émetteur de gaz à effet de serre. Et qui sait, vous pourriez faire de belles rencontres à l’occasion ?

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité en Finistère