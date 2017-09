Atlantic jazz festival 2017 : un siècle de jazz

Publié le 26 septembre 2017 par admin

Une quatorzième édition de l’Atlantique jazz festival marquée par l’histoire : à l’occasion du centenaire du débarquement des Sammies – les soldats américains de la Grande guerre – à Brest, l’association Penn ar jazz revient sur l’histoire du genre musical en Europe. Mais le festival nous offre aussi inédits et création.

Frédéric Roy, programmateur et Étienne Costes, chargé de communication de Penn ar jazz sont les invités du LEM.

L’ Atlantic Jazz Festival a lieu du 13 au 15 octobre 2017 à Brest, mais aussi Châteaulin, Crozon, Guipavas, Quimper, Saint-Renan, Saint-Martin-des-Champs, Langonnet, Quimperlé et même en dehors du Finistère (île de Groix ou Côtes d’Armor)…

Cette année l’accent est mis sur les 100 ans de l’arrivée du jazz en Europe, mais pas uniquement. Au-delà de son histoire, le jazz se crée sans cesse. L’improvisation y a toujours sa place. Fusionner avec du hip-hop, de la pop, du rock, ne pas s’enfermer, expérimenter, explorer la matière sonore, c’est la raison d’être de ce genre musical multiforme. L’association qui porte le festival, Penn ar jazz, bénéficie d’ailleurs du label SMAC, scène de musique actuelle.

Le programme du festival vous permettra de découvrir entre autres :

le nouveau projet Twice the First Time de Napoleon Maddox (video, slam, hip-hop)

l’électro acoustique de Cabaret Contemporain et les boucles de In Girum

un duo inédit qui devrait faire date Roscoe Mitchell & Will Guthrie, deux légendes pour le prix d’une !

un autre duo électrique qui réunit Rob Mazurek & Julien Desprez, deux fous d’expérimentations et de recherches sonores en tous genres. Julien Desprez est d’ailleurs l’artiste en résidence de cette saison 2017/2018 de Penn ar jazz.

la version “norvégienne » de l’ONJ d’Olivier Benoît

Julien Lourau & Bojan Z

l’incontournable Jacky Molard quartet accompagné de François Corneloup

le quatuor Machaut, The Bridge [0]

La création aura toute sa place, avec notamment la proposition d’un orchestre mené par Rob Mazurek, suite au Third Coast Orchestra de 2015 (qui mêlait musiciens de Chicago et de Bretagne).

Le festival, c’est aussi 3 expositions, une conférence de Yannick Seïté, des actions culturelles…

Une émission en public

En fin d’émission nous recevons aussi David Gonzalez enseignant de l’Itep (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) Marguerite Lemaître à Ergué-Gabéric. Cinq élèves de l’Itep assistent aujourd’hui à notre émission et s’initient toute la journée à la radio, en enregistrant leur chronique.

Playlist de l’émission

Napoleon Maddox, Twice the First Mind. Le 14 octobre 2017 au Quartz de Brest.

Aquaserge Orchestra, Virage sud. Le 7 octobre 2017 au Novomax à Quimper.

Lipazz Trio, B flat Lick. Le 11 octobre 2017 au 65 rue de la Porte à Brest.