Publié le 27 septembre 2017

Le retour de Patrice et de L’instant C…ulture la 33e

Les invités sont les dessinateurs Grapho et Janfi Demolder pour évoquer la sortie de la revue Casiers et les Rencontres brestoises de la BD du 28 septembre au 1 octobre aux Capucins, au Mac Orlan et à l’Espace Leo Ferré.

Au phoner le dessinateur, peintre et sculpteur Germain Boudier qui a aussi pris part à Casiers…

Programmation musicale avec Joe Dassin, Gary Numan, Starshooter et The Specials.