Rink-hockey à Plounéour-Lanvern : la reprise de la saison se rapproche !

Publié le 27 septembre 2017 par admin

Ce midi, nous filons découvrir du rink-hockey avec les diables rouges de Plonéour-Lanvern.

Le pays bigouden vient à nous et ce sera l’occasion de découvrir un club qui évolue au plus échelon du rink-hockey français.

Le club ,après avoir assuré son maintien dans l’élite, prend un nouveau départ pour cette saison. Avec de nombreux renforts durant l’intersaison, le club envisage d’assurer son maintien le plus tôt possible.

Son capitaine, Sébastien Furstenberger sera avec nous pour nous parler du club et d’un sport qu’on vous incite fortement à découvrir. Ancien capitaine de l’équipe de France avec près de 200 sélections à son actif, c’est un joueur d’expérience, qui nous parle de son sport, de formation et du quotidien d’un joueur de Rink-Hockey en France.

Plus d’informations

https://www.facebook.com/alploneourlanvern/

http://ffroller.fr/discipline/rink_hockey/

A quoi ça ressemble du Rink-Hockey ?