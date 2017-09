Agenda du 29 septembre au 1er octobre 2017 en Finistère

Publié le 29 septembre 2017 par admin

Bande-dessinée à Brest

Du 28 septembre au 1er octobre 2017 au plateau des Capucins : un salon de BD organisé par la célèbre association Brest en bulle.

Nuit des chercheurs à Océanopolis

C’est partout en Europe, ce 29 septembre 2017, et dans le Finistère c’est à Océanopolis à Brest, de 19h00 à 23h00. Plus de 130 chercheur(e)s participent à cette soirée sur le thème « Impossible? » et vous proposeront des énigmes, des expériences, des rencontres, échanges, découvertes…

Chill Bump et Rezinski à Châteaulin

Le meilleur, la tendance, en mode hip-hop français, ce 30 septembre 2017 au Run Ar Puns.

Nettoyage de plage à Crozon

L’association Crozon Littoral Environnement organise le nettoyage de la plage de Kersiguénou samedi 30 septembre 2017, de 14h à 16h. Rendez-vous sur le parking de la plage, le matériel (gants, sacs) sera fourni par l’association.

Musique en presqu’île de Crozon

Deux propositions de l’association Quatuor à l’ouest