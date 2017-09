Des polars et des notes : spécial Histoire

Publié le 29 septembre 2017 par admin

Au fil de l’Histoire…

Un Des Polars et des Notes Spécial qui vous propose un voyage à travers l’histoire, avec un grand – et aussi un petit – H. Nous remonterons le temps, du quatorzième siècle à quelques dizaines d’années avant la fin du vingtième.

Nous visiterons une insolite communauté de femmes du Moyen ge dans le quartier du Marais à Paris, noyée par la fumée des bûchers dressés par Philippe le Bel, avant de parvenir à l’Occupation et au terrible rôle de certains policiers français durant la rafle du Vel d’Hiv. Un détour par Los Angeles et la secte démoniaque de Charles Manson et un passionnant détour dans les années 70 et le fin des gangsters à la Gabin seront également au menu.

La rentrée littéraire 2017 est donc, pour partie, tournée vers le passé mais nous allons voir avec les auteurs que c’est une excellente manière d’expliquer notre présent ou d’en souligner certains travers.

Bonne écoute, à très bientôt pour de nouveaux horizons noirs…

AU SOMMAIRE :

Livres

À l’ombre du pouvoir – Neely Tucker – Éditions Gallimard – Collection Série Noire : Lorsque Billy Ellison, le fils de la famille afro-américaine la plus influente de Washington DC, est retrouvé mort dans le fleuve Potomac, près d’un refuge de drogués, le reporter chevronné Sully Carter comprend qu’il est temps de poser les vraies questions, peu importent les conséquences. Billy est mort sur l’emplacement de l’ancien marché aux esclaves de la capitale américaine, l’Histoire fait son entrée dans cette superbe enquête d’un journaliste cassé par la vie.

Le roman de Dance Flore : aujourd’hui, Dance nous emmène à Los Angeles et nous fait découvrir California Girls de Simon Liberati paru récemment au Livre de Poche. Un récit contant par le détail les crimes dingues, commis en deux jours par certains adeptes de Charles Manson, sous l’influence conjuguée de leur gourou, et des nombreuses drogues qu’ils prennent en continu au sein de la Famille, une communauté hippie composée de paumés vivant en marge d’un ranch. Une plongée hypnotique dans les quelques trente-six heures qui ont mis un terme au Summer of love.

LES INTERVIEWS :

Aline Kiner pour évoquer avec nous son très beau roman La nuit des béguines, paru aux éditions Liana Levi. Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand béguinage royal, elles sont des centaines de femmes à vivre, prier, étudier ou travailler comme bon leur semble. Refusant le mariage comme le cloître, libérées de l’autorité des hommes, les béguines forment une communauté inclassable, mi-religieuse mi-laïque. L’arrivée d’une jeune femme rousse va perturber tout ce petit monde, surtout qu’au-dehors Philippe le Bel fait brûler une béguine et cherche à se débarrasser des Templiers…

Romain Slocombe, dans L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski, publié par les éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, évoque une période particulièrement sombre puisqu’il s’agit de l’été 1942 à Paris, le moment où le port du signe infâme devient obligatoire pour les Juifs et de la terrible rafle du vel d’hiv. Ces événements tragiques vécus à travers son personnage récurrent, l’inspecteur principal adjoint, Léon Sadorski, en charge du “rayon juif” au sein des Renseignements généraux. Tout commence par un attentat et se poursuit avec une captivante enquête policière dans les méandres de la Résistance communiste. Un roman noir passionnant et ultra documenté, sélectionné pour le prix Interallié.

Richard Morgiève nous présente Les hommes, publié aux éditions Joëlle Losfeld. C’est un hymne aux hommes perdus des années 1950 et 1960, de ceux qui ressemblent à Lino Ventura ou à Gabin, des petits gangsters qui roulent des mécaniques et qui n’ont pas toujours le courage d’affronter la réalité. Ils aiment les femmes et les femmes le leur rendent bien car, au-delà de leur carapace, ils sont émouvants. Parfois cruels. C’est surtout l’histoire de Mietek, un individu en déshérence,amoureux d’une femme qui ne peut pas l’aimer. Mietek ne s’en sort pas, s’enlise dans des histoires dont le dénouement risque d’entraver sa liberté.

La ZIK

– Van Morrison : Days Like This

– Joan Baez : Pauvre Rutebeuf

– Beach Boys : Heroes and Villains

– Danielle Darrieux : Une Charade

– Nino Ferrer : La Rua Madureira

Comment et où ça s’écoute ?

En réfléchissant à tout ce que les tranches d’histoires racontées dans les livres dont nous venons de parler nous enseignent sur ce que nous vivons aujourd’hui. Ce n’était pas forcément mieux avant mais il y a toujours à apprendre des expériences passées.