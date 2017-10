Bien vieillir au Faou

Publié le 03 octobre 2017 par admin

Chaque année, la Semaine bleue est l’occasion de mettre en lumière la population la plus âgée. Vieillir, et surtout bien vivre sa vieillesse sont des enjeux importants dans un pays qui voit le nombre des retraités augmenter. Au Faou, des animations leur sont proposées pour leur rendre hommage et leur permettre de créer des liens avec les autres générations.

Geneviève Tanguy, la maire du Faou, nous explique ce que propose la commune à l’occasion de la Semaine bleue.

Elle évoque également la politique locale en faveur des personnes âgées et des relations intergénérationnelles. Les jeunes du Faou ont aussi été interviewés et nous entendrons leur mini-débat autour du vieillissement et de la vieillesse.

La commune du Faou a remporté un appel à projets sur le logement des personnes âgées. Fin 2018, huit logements sociaux adaptés au vieillissement (petites maisons avec jardin) seront construits au voisinage de l’Ehpad de la commune. Cette proximité permettra de développer les liens entre ces locataires et les résidents de l’Ehpad (accès commun à certains services comme le restaurant ou la blanchisserie). L’établissement sera lui-même enrichi d’une aile spécifique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Au programme de la Semaine bleue, au Faou

Mercredi 04 octobre 2017 à 14h30 : visite de l’expo Picasso à Landerneau. Rendez-vous 14h00 devant la mairie et 14h15 Rumengol (participation de 6€, réserver auprès de la mairie)

Jeudi 05 octobre 2017 de 9h30 à 11h30 : l’association des nounous du Faou offre un goûter aux seniors de la commune autour de jeux, chants et danses avec les tout petits de la commune

Vendredi 06 octobre 2017 de 14h00 à 16h00 : un café sénior sur le thème de la nutrition. Quizz et jeux pour apprendre à bien s’alimenter. Animé par une nutritionniste.

Samedi 07 octobre 2017 à 16h00 : projection du film La Vache dans la Salle du conseil municipal.

Dimanche une Marche bleue dans les rues du Faou. Un parcours de 5 km, puis un apéritif de clôture de cette semaine bleue

La semaine bleue est également proposée ailleurs notamment à l ’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Crozon.

D’autres animations à suivre à Châteauneuf-du-Faou et à Pleyben où la semaine bleue a lieu du 21 au 25 octobre 2017. Sur les deux communes, plusieurs activités en Ehpad ou à l’extérieur : marché du terroir, marche à pied, théâtre et danse bretonne, un fest-noz, des repas, une conférence sur la bientraitance des professionnels à domicile ou en établissement.

