L’Instant C reçoit le photographe Frédéric Grolhier

La 34e de L’instant C…ulture où Patrice reçoit le photographe Frédéric Grolhier, qui a pignon sur rue à Brest, rue de Glasgow, atelier « Entre-Vues ». La venue de Frédéric dans l’émission coïncide avec l’ouverture des ateliers d’artistes, qui aura lieu à Brest et dans notre région, samedi 7 et dimanche 8 octobre. renseignements sur la page Facebook de Baliz. et justement, l’interview téléphonique est consacrée à Marie-Claire Raoul, membre de Baliz et l’une des organisatrices du week-end.

Lors de la conversation avec Frédéric Grolhier, nous avons évoqué les livres de photos (et textes) suivants : « Family Love » de Darcy Padilla aux éditions de La Martinière, « Women » de Annie Leibovitz et Suzan Sontag chez Plume et « Photopoésie » de Manuel Alvarez Bravo chez Actes Sud.

Dans notre rubrique « Coin lecture et autres lichouseries », on évoque la BD sur les Ramones « One, two, three, for Ramones » chez Futuropolis, la soirée « Shake the town » samedi 7 octobre au Rock Circus à Brest avec Grey Mamba et le samedi 7 également la conférence « Histoire imagée et cartographie du camp de Pontanézen », à la Médiathèque Jo-Fourn Europe de 17 h à 19 h, avec Claude Arnal, Olivier Polard et Laurent Gontier. Rubrique illustrée musicalement par les Ramones « Havanna Affair ».

Programmation musicale : Iggy Pop « The passenger », Richard Gotainer « Le sampa », Saga « Humble Stance » et Washington Dead Cats « Oumamamama ».