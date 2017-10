Agenda du 2 au 6 octobre 2017 en Finistère

Publié le 06 octobre 2017 par admin

Conférence

Le vendredi 6 octobre 2017 : « De la préhistoire à l’expansion des Celtes » avec l’institut Culturel de Bretagne Skol Uhel ar Vro. Salle municipale de Plonévez-Porzay à partir de 20 h, gratuit.

Concerts

Samedi 7 octobre 2017 Soirée reggae avec ATOMIC SPLIFF / TOMAWOK à la ferme de Gwernandour à Brasparts.

Au Run ar puns à Châteaulin

Le 6 octobre 2017 : Hip Hop avec DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON à partir de 19 h.

Le 8 octobre 2017 : Dans le cadre de l’Atlantic jazz festival, le groupe Voï Voï, et André Minvielle, à partir de 18 h.

Au théâtre de Cornouaille à Quimper, le Sylvain Rifflet quartet, le 6 octobre 2017.

Le concert de Kyle Eastwood à l’Atelier culturel de Landerneau est complet !

Le concert de Raphaël à la Carène à Brest est annulé.

Sport

Du 7 au 8 octobre 2017, c’est le grand prix de char à voile, plage de Lestrevet à Plomodiern, avec une manche du championnat de France.

Foires et salons

Une première édition de la Fashion Week de Brest aux Capucins, avec des défilés de mode, échanges avec les créateurs et commerçants, expositions… Le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017 de 10h à 19h30.

Le salon du livre de Châteaulin le dimanche 8 octobre 2017, de 10h à 12h30 et 14h 18h à la bibliothèque municipale.

La foire d’automne à Pont de Buis dans la rue de Quimper : déballage des commerçants de 10h à 18h, le dimanche 8 octobre 2017.

Marché d’automne à la salle communale de Port Launay de 10 à 17 h le dimanche 8 octobre 2017.

Expositions

Les GR® (sentiers de grand randonnée) ont 70 ans ! Pour marquer cet anniversaire, le Comité finistérien de la Fédération Française de Randonnée Pédestre organise une journée dédiée à la randonnée au Faou. Une exposition rétrospective est présentée à la salle municipale dimanche 8 octobre 2017.

La Fête de la Science qui a lieu chaque année en octobre, et pour la première fois en presqu’île de Crozon. La Bibliothèque de Landévennec propose tout le mois d’octobre, et jusqu’au 11 novembre une exposition sur le sarrasin (blé noir). Son importation dès le XIVème siècle a permis le développement économique et démographique de la Bretagne.