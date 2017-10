La 14ème édition de la Teufestival à Briec et Chateaulin, Margoulins Productions prépare son Vauban, découverte du Tiers-Lieu à Chateaulin

Publié le 06 octobre 2017 par admin

Tout d’abord, on rejoindra l’équipe de Margoulins Productions, l’agence de booking de concerts basé à Brest qui organise son premier Vauban. Un tourneur brestois qui a décidé de travailler avec les groupes locaux. Celui-ci présente 3 groupes le 21 octobre à Brest au Vauban. Au programme : Wicked, Fingers and Cream, et Monsieur Roux.

En tout cas c’est désormais bien le cas de la Teufestival, le festival co-organisé par le Run ar Puns à Chateaulin et l’Arthémuse à Briec. Jean-Christophe le Meur, organisateur pour l’Arthémuse, nous dit tout sur la programmation. Un festival qui aura lieu le 3 et 4 novembre prochain avec une belle affiche : The Noface, La Pieta, Flavia Coelho, Soom T, Elephanz, Romain Jovion.

Et enfin dernier rdv en fin d’émission, on reste sur Chateaulin. Direction le lycée de l’Aulne, et le Tiers-Lieu. Lancé en 2016 par les BTS Développement et animations des territoires ruraux du lycée de l’Aulne, le tiers-lieu est un espace ouvert mis à la disposition de personnes de tous horizons, désireuses de partager librement ressources, compétences et savoirs.

