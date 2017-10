Nouvelle saison pour le tiers-Lieu du lycée de l’Aulne

Publié le 06 octobre 2017 par admin

C’est un tiers-lieu original que proposent pour la deuxième année les élèves du lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin. Un espace de travail partagé y côtoie des ateliers ou échanges de pratiques une fois par mois.

Mardi 3 octobre 2017, c’était la réouverture pour la nouvelle promotion de première année de BTS DATR (Développement et aménagement des territoires ruraux) dont les élèves gèrent le projet.

Ce tiers-lieu a fêté sa première année en mai 2017. L’originalité et la difficulté du projet consistent à ouvrir un lieu plutôt fermé comme un lycée professionnel.

Et il s’agit de l’ouvrir aux acteurs du territoire, notamment économiques : les entrepreneurs, travailleurs indépendants qui peuvent venir utiliser l’espace de coworking une fois par mois. Et comme on est dans un lycée agricole, les professionnels de l’agriculture ou de l’horticulture sont aussi les bienvenus.

Quant aux élus, particuliers, associations ou institutions, ils sont invités à venir proposer des animations, ateliers et temps d’échange. Le tiers-lieu est ainsi partenaire de l’association Ty lien qui recycle les vieux frigos en boîtes à lire installées dans Châteaulin.

Prochaine ouverture du Tiers Lieu le 13 novembre

Rendez-vous sur la page Facebook du tiers-lieu

Ou suivez-le sur Twitter @TiersLieuAulne