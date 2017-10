Indispensables chiens-guides d’aveugles

Publié le 10 octobre 2017 par admin

Souvent de race Labrador ou Golden Retriever, les chiens-guides d’aveugles sont spécifiquement formés dans des écoles. Ils sont ensuite confiés à leur maître qu’ils guideront toute leur vie. Marie-Claire Pirot préside l’association dans le Finistère et elle nous parle de sa propre expérience avec Fripouille.

Devenue progressivement mal-voyante puis non-voyante, Marie-Claire a attendu longtemps avant d’adopter un chien guide, en 2000. Ses quatre enfants avaient alors grandi, elle disposait de plus de temps pour s’occuper d’un chien, et elle habitait une maison suffisamment spacieuse.

Bien plus sympa qu’une canne

Pour se déplacer en toute autonomie, pas question de se contenter de la canne blanche. Malgré l’arrivée de la canne électronique, rien ne vaut pour Marie-Claire son chien-guide, « bien plus sympathique ». En plus de guider sa maîtresse au quotidien sur différents parcours, Fripouille permet aussi à ceux qui voient d’oser entrer en contact avec elle, sans « crainte » du handicap visuel. Le chien-guide est donc un facteur d’autonomie et de socialisation pour les personnes déficientes visuelles.

Une école pour former ces chiens

Ces chiens reçoivent une formation très spécialisée pour accompagner les personnes aveugles et mal-voyantes. Ils sont d’abord éduqués en famille d’accueil puis intègrent une école, comme celle de Pont-Scorff dans le Morbihan. Une fois adoptés par un maître, ils restent « propriété » de l’école qui les fait suivre par des éducateurs pendant toute leur carrière. Ils peuvent terminer leurs jours chez leur maître ou dans une autre famille de « retraite ».

Dans le Finistère, l’association des chiens guides d’aveugles de l’ouest fait connaître ces chiens et recherche aussi des bénévoles pour accompagner les personnes déficientes visuelles ou pour garder leur chien le temps d’un week-end.

Salon des parents complètement à l’Ouest à Landerneau

L’association Parenfance 29 propose une première édition très riche pour ce salon de la parentalité au sens large, de la petite enfance à l’adolescence : modes d’accueil, matériel de puériculture, psychologie et relations familiales, activités périscolaires… toutes les thématiques sont abordées au salon des parents complètement à l’ouest, les 14 et 15 octobre 2017 à la halle Saint-Ernel à Landerneau.

Dimanche 15 octobre 2017 une foire à la puériculture est organisée à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, salle François Mitterrand de 9h à 17h.

