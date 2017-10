Skol Gouren ar Faou : le plaisir de la transmission

Publié le 11 octobre 2017 par admin

Au programme de ce LEM, rdv avec un sport et un club de Gouren, en compagnie de la Skol Gouren ar Faou. On vous parle donc de lutte bretonne ce midi

dans le LEM. Ce sera donc l’occasion de mieux connaître ce sport qui compte pas loin de 2000 licenciés en Bretagne. Pour en discuter nous serons avec Myriam Rolland, encadrante et Azylis, compétitrice et lutteuse au sein du club. Ce sera donc une très belle occasion de découvrir ce sport et de pourquoi pas s’y mettre !

Au programme également du rink-hockey, nous irons prendre des nouvelles des diables rouges de Plonéour-Lanvern en compagnie de son capitaine, Sébastien Furstenberger, après les 2 premiers matchs de la saison. Et en toute fin d’émission, on retrouvera un journal de Faou, réalisé par les CM2 par les enfants de l’école du Faou.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/skolgourenarfaou/