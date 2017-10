Questions sur notre alimentation

Publié le 12 octobre 2017 par admin

Avec en toile de fond les États généraux de l’alimentation, on explore aujourd’hui les multiples facettes du sujet : goût, convivialité, santé, société, culture, économie…

Françoise Doucet est diplômée de l’Institut des hautes études du goût et membre fondatrice de l’association finistérienne 4 Quarts qui aborde « le manger et le boire » par l’expérience et la construction personnelle de son chemin alimentaire.

Avons-nous perdu le goût des choses ?

Pas forcément…on a plutôt perdu l’habitude de savourer, d’écouter ses sensations pendant qu’on mange, de prendre le temps de mastiquer, et de partager un repas avec d’autres. Se nourrir pourrait être un acte de méditation ou au moins de retour vers soi. Mais nos rythmes de vies, l’omniprésence des écrans nous y incitent peu. On reste à table seulement 5 à 8 minutes, c’est bien trop court !

Comment convaincre les réticents de se remettre à cuisiner ?

En leur prouvant que cuisiner ne demande pas forcément beaucoup d’argent, d’énergie ni de technique. On peut faire des plats économiques, très simples, excellents, y compris pour la santé, et qui rassemblent toutes les générations comme un gratin de chou-fleur au beurre de cacahuète.

Et puis nous sommes sur un territoire – le Finistère – encore bien tourné vers une agriculture diversifiée ! Il existe de nombreuses initiatives ou structures pour favoriser la consommation locale de produits de qualité, abordables, qui respectent les saisons. Les fermiers du net à Brest en sont un exemple.

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?

À tous les niveaux : la production bien sûr. Si les agriculteurs apprennent à faire des conserves selon les normes sanitaires, ils peuvent vendre leurs produits donc augmenter leurs revenus, et surtout éviter de jeter leurs surplus éventuels…

Dans les institutions, 4 quarts a travaillé avec des collégiens pour qu’ils inventent eux-mêmes les outils de mesure de leur gaspillage de nourriture à la cantine. Et ils ont pu ensuite mettre en place des solutions pour l’éviter. En établissement pour personnes âgées, on a impliqué tous le personnel concerné et les résidents pour évaluer les problèmes depuis la planification des repas jusqu’à la desserte, en passant par l’achat des produits, l’élaboration des menus, le cadre de repas, etc.

Pour contacter l’association 4 quarts : 02 98 81 09 77

Playlist de l’émission

Flavia Coelho, Bossa Muffin. Le 4 novembre 2017 à l’Arthémuse de Briec.

La Piéta, La Moyenne. Le 3 novembre 2017 au Run-ar-Puns de Châteaulin.