Agenda du 13 au 15 octobre 2017 en Finistère

Publié le 13 octobre 2017 par admin

Un salon pour les parents et leurs enfants, une fête de la science et un salon des thérapies complémentaires comme l’hypnose…entre autres réjouissances du week-end.

Un concert dessiné

La médiathèque de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h vous propose un concert de Mandragore ( voix, harpe, récit) et David Margueritte ( voix, percussions, effets), accompagné de dessins réalisés en direct par Bé et projetés sur grand écran. C’est un voyage en Orient, au fil des chansons originales ou traditionnelles associées au conte, à la rencontre de l’étranger. À suivre dès 5 ans et l’entrée est gratuite samedi 14 octobre 2017 à 18 h.

Des rendez-vous pour les parents

Les 14 et 15 octobre 2017, l’association Parenfance 29 organise un salon des parents complètement à l’ouest : du matériel de puériculture aux jeux en famille en passant par les professionnels de l’accueil petite enfance ou encore des spectacles humoristiques, conférences ou autres ateliers proposés par des psychologues ou experts de l’enfance et de l’adolescence… c’est tout l’univers de la parentalité qui se rassemble à la halle Saint-Ernel à Landerneau.

Ce dimanche 15 octobre 2017, il y a aussi une foire à la puériculture est organisée à Pont de Buis salle F.Mitterrand de 9h à 17h.

La Fête de la Science

La Bibliothèque de Landévennec propose tout le mois d’octobre, et jusqu’au 11 novembre une exposition sur le sarrasin . Le blé noir a été importé dès le XIVème siècle et a permis le développement économique et démographique de la Bretagne.

Du 12 au 15 octobre 2017, un village des sciences accueille le grand public au Quartz à Brest, avec les chercheurs de l'UBO et des médiateurs scientifiques pour vous faire découvrir aussi bien la biologie que l'astronomie, la linguistique ou l'informatique…

Un autre village des sciences vous attend autour de la station de biologie marine de Roscoff le dimanche 15 octobre 2017 avec 15 stands.

Un salon des médecines complémentaires

Une projection-débat du documentaire Autour de l’ hypnose a lieu le 14 octobre 2017 à 18h en présence de sa réalisatrice Anne Sarkissian ; le débat réunira une médecin généraliste qui utilise l’hypnose dans sa pratique médicale, un médecin anesthésiste qui opère sous hypnose dans un centre hospitalier et d’autres professionnels de cette pratique. C’est dans le cadre du salon « rencontre autour des thérapies complémentaires » (6ème édition), les 14 et 15 octobre 2017 au centre Keraudren à Brest 10h à 18h30.