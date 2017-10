Ciel des Évadé/es du vendredi 13 octobre

Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Beau week-end en marge du cyclone Ophelia.



C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 13 octobre 2017 vers 22h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

« Situation générale le vendredi 13 octobre 2017 à 06H UTC :

Situation

Dépression « Ex-Nate » 960 hPa au sud immédiat de l’Islande, se décale vers le nord-est. Perturbation associée circulant sur les îles britanniques et la Mer du Nord.

Nouvelle dépression se creusant demain matin au sud-ouest de l’Irlande, prévue 999 hPa le soir à l’ouest immédiat de l’Irlande.

Hautes pressions 1030 hPa sur l’est de la France, évoluant peu. Maintien d’une dorsale associée sur le golfe de Gascogne. Une deuxième dorsale se renforce demain sur la Mer du Nord. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

L’actualité de ce week-end c’est bien sûr le déplacement d’un cyclone tropical des Açores vers l’Irlande, actuellement de catégorie 2 et qui devrait perdre rapidement son caractère tropical au dessus du 42e parallèle. Devenu tempête classique à cœur chaud, sa trajectoire épargnerait la France en touchant l’Irlande lundi puis l’Écosse mardi.

Samedi

Encore un beau samedi, avec le retour d’un soleil enfin généreux après cette grise semaine. Les quelques traditionnels bancs de brumes devraient se dissiper rapidement.

La douceur printanière s’installe, premier signe de l’arrivée du flux de sud emportant un air chaud et assez sec.

Les minimales sont attendues entre 9 et 14°C de l’intérieur vers le bord de mer. les maximales torrides sont prévues entre 19 et 22°C.

Le vent est anticyclonique, très faible à nul de secteur sud ou est.

Dimanche

Les hautes pressions se retirent vers l’est, et une première barre de nuages inofensifs va passer dans la journée, atténuant légèrement l’action du soleil. En matinée des stratus pourraient couvrir brièvement le ciel.

Une très inhabituelle chaleur nocturne nous empêchera de dormir, avec de 15 à 18°C au minimum. Les maximales seront encore en hausse entre 20 et 23°C.

Le vent de secteur sud sera modéré à soutenu avec déjà de premières rafales entre 40 et 60 km/h sur les côtes exposées.

Lundi le front peu actif issu de la tempête se dirigeant vers l’Irlande va traverser la Bretagne à la mi-journée en principe. Le ciel dégagé le matin va se voiler rapidement, puis se couvrir par un altostratus donnant quelques averses peu significatives.

Le vent de sud qui se relève dans la nuit est encore indéterminé, puisqu’à quelques kilomètres près d’est en ouest les rafales passeront de 40 à 60 km/h sur terre à plus de 100 km/h au large. Tout va dépendre de la trajectoire de la tempête ex-Ophelia, qui pour l’instant est prévue bien au large du Finistère.

C’est en tout cas Ouessant qui devrait subir les rafales les plus fortes !

Enfin, en cas d’échec monumental des météorologistes, c’est une tempête et de fortes pluies qui pourraient s’abattre sur le Finistère, mais les probabilités d’un tel scénario sont vraiment faibles.

Il faudra attendre mardi pour observer l’arrivée d’un front pluvieux plus actif et un régime d’averses.

Par la suite, les hautes pressions devraient s’effondrer partiellement sur l’Europe et les fronts perturbés se succèderaient alors sur la côte atlantique, ce qui semble être l’option la plus probable.

Et donc la douceur pourrait se maintenir encore un moment.

C'est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 06 octobre 2017 vers 19h



« Situation générale le vendredi 6 octobre 2017 à 06H UTC :

Situation

Dépression 997 hPa au sud-ouest de l’Islande, se décalant vers le nord-est et prévue 1009 hPa entre l’Islande et les Iles Britanniques demain après-midi. Perturbation associée traversant les Iles Britanniques la nuit prochaine, puis la Manche et la Mer du Nord demain matin.

Anticyclone 1030 hPa au sud-ouest de l’Irlande, stationnaire et prévu 1027 hPa demain après-midi. Dorsale associée s’étendant sur les Iles Britanniques pivotant sur le Golfe de Gascogne et la France. »



Samedi

La journée est belle, après une nuit dégagée mais pas trop fraîche. Le ciel est légèrement voilé par des Ci, et des Stratocumulus et Cirrus viennent projeter un peu d’ombre.

En fin d’après-midi, le ciel se voile progressivement par le Trégor. En début de nuit ce ciel de plus en plus couvert par le nord devrait commencer à donner quelques petites pluies ou bruines.

En Cornouailles c’est le dimanche matin que les premières pluies arriveront, le front progressant très lentement vers le sud.

Il fait toujours bien frais à l’aube dans l’intérieur, jusqu’à 5°C, mais 8 à 12°C sur la côte. Les maximales sont stables entre 15 et 17°C.

Le vent de secteur sud-ouest d’abord faible à nul se renforce sur les côtes de la Manches. Des pointes à 45km/h d’ouest sont attendues sur tout le nord du Finistère dans l’après-midi, puis ce vent va tomber à la nuit.

Dimanche

Quelques timides éclaircies devraient se produire en matinée, puis le ciel redeviendra gris et humide pour l’après-midi, les précipitations restant très faibles et même anecdotiques dans le sud du département.

La grande douceur nocturne sera de retour, avec des minimales entre 12 et 14°C. Les maximales seront comprises entre 15 et 18°C.

Le vent d’ouest faible à modéré va passer nord-ouest en cours de journée, de plus en plus faible.

Lundi sera encore mitigé, la grisaille devrait tenir toute la matinée avant de se lever dans l’après-midi, avec un peu de chance.

A partir de mardi les hautes pressions reprennent la main, mais c’est un anticyclone humide et doux qui devrait s’installer, avec de grands pavages de stratus masquant le soleil.

Cette douceur grise devrait peut-être tenir jusqu’au week-end prochain, avec un flux de sud-ouest parfois soutenu dans la Manche.

C'est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 29 septembre 2017 vers 19h



« Situation générale le vendredi 29 septembre 2017 à 12H UTC :

Dépression 977 hPa à 300 milles au nord-ouest des Hébrides, se décalant vers le nord, prévue 989 hPa sur l’Islande samedi soir. Perturbation associée des îles britanniques au Golfe de Gascogne se décalant vers le nord-est.

Nouveau thalweg perturbé atteignant les îles britanniques ce samedi.

Dorsale s’étendant des Açores au sud du golfe de Gascogne, évoluant peu. »



Samedi

Après une nuit nébuleuse, avec quelques bruines, le ciel se dégage ce matin. Quelques éclaircies pointent le nez brièvement, avant l’arrivée du talweg et du front qui l’accompagne, dès 14h par l’ouest. Les pluies sont modérées dans l’après-midi et ne cessent qu’en soirée.

Le ciel va néanmoins rester couvert, et il va pleuvoir à nouveau la nuit prochaine.

Il fait encore frais à l’aube, entre 7°C dans l’intérieur et 11 à 14°C sur la côte. Les maximales sont stables entre 15 et 18°C.

Le vent de secteur sud se renforce dès la mi-journée, des rafales à 75km/h sur les côtes et 55km/h dans l’intérieur sont attendues.

Dimanche

Une courte accalmie devrait se produire en début de matinée, sans pluie mais toujours sous la grisaille. La pluie reviendrait par l’ouest entre 11h et 13h, et ne cesserait pas avant 17h – 18h environ. L’humidité sera dans tous les cas très forte toute cette journée de dimanche, une véritable étuve.

Comme la semaine dernière, la nuit sera douce entre 13 et 15°C. La masse d’air est très homogène avec des maximales entre 16 et 17°C en journée

Le vent de secteur sud-ouest va rester soutenu à fort toute la journée, avant de faiblir légèrement en soirée en s’orientant ouest.

Lundi une grande douceur est attendu au passage du reste de masse d’air qui fût l’ex-cyclone Maria. Des maximales entre 18 et 20°C sont prévues. Un nouveau renforcement du vent est attendu ponctuellement en soirée, le passage du front amenant des rafales à 80 km/h qui devraient affecter surtout le littoral de la Manche.

Mardi le temps change radicalement avec le retour des hautes pressions et la bascule du vent au nord. La fraîcheur calme sera de mise, retour des brouillards matinaux probables ainsi que des éclaircies.

Les hautes pressions semblent être capables de tenir ce beau temps automnal pour au moins une semaine.

C'est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 22 septembre 2017 vers 19h



« Situation générale le vendredi 22 septembre 2017 à 06H UTC :

Thalweg s’étendant de la mer du nord au sud-ouest du Golfe de Gascogne, s’évacue rapidement vers l’est.

Dépression 1003 hPa au nord-ouest immédiat de l’Irlande, se décale vers le nord-est, prévue 1008 hPa sur le nord-ouest de l’Irlande vers midi, puis est absorbée par le thalweg suivant.

Un nouveau thalweg associé à une profonde dépression sur le grand large atlantique aborde l’ouest des iles britanniques vendredi soir, et se décale lentement vers l’est.

Dorsale atlantique se renforçant sur le Golfe de Gascogne et la Manche, puis s’affaissant par l’ouest ce samedi. »



Samedi

C’est une belle journée lumineuse sous la protection de cette dorsale éphémère.

Les éclaircies sont larges à travers les cumulus et les cirrus. Quelques bancs de brouillard peu tenaces se rencontrent ce matin dans le centre Finistère, ils se dissipent rapidement normalement.

Il fait encore frais à l’aube, entre 6°C dans l’intérieur et 10 à 13°C sur la côte. Les maximales sont attendues entre 16 et 19°C.

Le vent de secteur sud se renforcera dans l’après-midi, des pointes à 50km/h sont probables sur le littoral.

En fin d’après-midi le ciel sera de plus en plus voilé, se couvrant dès le début de nuit par l’ouest.

Dimanche

Le front traverse lentement le Finistère. Les premières pluies devraient se manifester entre 7h et 9h, arrivant par l’ouest.

La couverture nuageuse apporte une grande douceur, avec des minimales comprises entre 12 et 14°C. Les maximales seront en légère baisse entre 15 et 18°C

Le vent de secteur sud faible à nul devient variable puis ouest en soirée, toujours faible.

Ces pluies faibles à modérées cesseront complètement en début de nuit.

Lundi et mardi le ciel s’éclaircit sur le Finistère, tandis que ce front va stagner plus à l’est. Les températures resteront fraîches sous un flux de nord mais les éclaircies prédomineront.

C'est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 25 Août 2017 vers 19h



« Situation générale le vendredi 25 août 2017 à 12H UTC :

Dépression 1009 hPa à l’ouest immédiat des Hébrides, se décale vers l’est en se comblant, prévue 1012 hPa à l’est de l’Ecosse samedi midi, puis se comble rapidement.

Zone dépressionnaire 1012-1014 hPa s’étendant de l’Espagne à la France.

Dorsale atlantique se renforçant sur les îles britanniques. »



Samedi

il y a encore de fréquentes brumes ce matin et des brouillards qui vont rapidement évoluer en éclaircies. La journée est ensuite estivale, assez voilée, avec des nuages plus menaçants en soirée.

Ce matin il fait entre 12 et 15°C, et les maximales cet après-midi seront en légère hausse entre 20°C à 22°C sur les côtes de la Manche et 26 à 28°C sur le sud du département.

Le vent variable ou de secteur est sera faible à nul, puis faible de secteur nord en soirée.

Dimanche

Toujours sous l’influence de la dorsale anticyclonique qui se renforce, la journée est calme et chaude. Toutefois, en fin d’après-midi, une légère instabilité atmosphérique pourrait conduire à quelques ondée.

Les températures minimales seront en hausse, comprises entre 14 et 17°C. Les maximales continuent de monter, elles sont prévues entre 23 et 29°C

Le vent de secteur nord-est sera faible à modéré.

Lundi l’air va s’échauffer et des ondées plus conséquentes sont possibles en cours d’après-midi, surtout sur le relief, après une très belle matinée.

Ce régime d’averses à caractère faiblement orageux va se poursuivre et prendre fin mardi.

Il semble ensuite que la pression remonte et que le beau temps se poursuive dans une atmosphère plus fraîche.

*******************************************************