Les Inattendus 9ème édition et Loïc Loussouarn, auteur de « Ô Quéménès, à la rencontre d’une île de finis terrae »

Publié le 13 octobre 2017 par admin

Plein de choses à découvrir dans le LEM de ce vendredi !

D’abord musique avec la programmation des Inattendus, la 9ème édition, en compagnie de Marc Jouon programmateur de la soirée pour Quai Ouest, qui sera avec nous pour en discuter. Par téléphone, nous serons également avec Gaetan Fagot, musicien présent sur cette édition au travers de son projet Tölt. Sur cette soirée, on retrouvera également Isaac Delusion et Busty and the Bass.

En deuxième partie d’émission, il sera question de littérature et d’un ouvrage tout récent à propos de l’île de Quéménes, le petit caillou situé entre Molène et la pointe Saint-Mathieu. Loic Loussouarn est l’auteur de cet ouvrage paru chez YIL édition avec pour titre « Ô Quéménès, à la rencontre d’une île de finis terrae », un véritable appel à la quiétude (ou pas) d’une petite île de la mer d’Iroise.

En fin d’émission, Basile, notre météorologue maison, fait un point sur la météo du week-end. Ophélia, l’ouragan devrait passé au large de la Bretagne. Non sans conséquence car il risque de faire un peu plus chaud que d’habitude.

Plus d’infos :

Site de l’éditeur (YIL éditions) : https://yil-edition.com/boutique/livre-illustre/o-quemenes/

Les Inattendus : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/les-inattendus-9-billet/idmanif/412449