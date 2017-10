Un salon des artisans à Châteaulin

Publié le 17 octobre 2017 par admin

La première édition du salon des artisans de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a lieu les 28 et 29 octobre 2017 à Châteaulin. 35 exposants et un programme d’animations attendent le grand public.

C’est un événement réalisé en partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère.

L’objectif du salon sera de promouvoir l’artisanat local et de permettre aux artisans de développer leur clientèle.

S’informer concrètement

Si vous avez des projets de travaux ou des besoins de services, vous pourrez faire faire des devis ou prendre contact avec les professionnels, suivre leurs conseils. Des conférences porteront sur les questions relatives aux projets immobiliers de construction-rénovation. Vous pourrez aussi vous faire plaisir en achetant les productions des artisans d’art.

Découvrir des métiers

Le salon peut aussi susciter des vocations et valoriser les formations professionnelles locales aux métiers de l’artisanat. Vous pourrez suivre des démonstrations de métiers par des artisans : alimentation, couture, réparation matériel électronique, Hifi, esthétique, artisanat d’art…Des établissements locaux de formation professionnelle seront aussi présents : lycée des métiers du bâtiment et de l’écoconstruction de Pleyben, serres du lycée agricole de l’Aulne de Châteaulin, association des compagnons du devoir et du tour de France.

Profiter des animations

L’association Artiz’ans de Saint-Ségal va reconstituer une rue de l’artisanat des années 1940. Le garage Dépannage Éclair 29 de Pleyben proposera une démonstration de levage d’un bus ou d’un camion, couplé à un exercice de secours routier par les pompiers de Châteaulin, Atout Bois fera fonctionner sa scierie-mobile. Sur place on trouvera également restauration et buvette, et des jeux en bois.

Salon des artisans, les 28 et 29 octobre 2017, de 10 h à 18 h à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin. Entrée gratuite.

Radio Évasion vous proposera une émission spéciale

en direct du salon le samedi à 13 heures.

