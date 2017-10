Les bienfaits de la nature et des plantes d’automne

Publié le 19 octobre 2017 par admin

La nature est généreuse en automne : fruits et légumes se bousculent dans nos paniers. Comment s’appuyer sur les plantes pour préparer son corps à la saison froide, en particulier nos systèmes respiratoires et digestifs.

En parallèle avec notre émission du samedi à 11 h Au fil des saisons, nous retrouvons les professionnels des plantes une fois par trimestre dans LEM. Aujourd’hui,

Catherine Gut, sage-femme phyto-aromathérapeute en retraite, présidente de l’association Heureux qui communique,

Sandrine Neveu productrice-cueilleuse de plantes médicinales,

Yann Germiot, naturopathe,

nous parlent de l’automne.

Voici quelques-uns des légumes et fruits de saison, et leurs bénéfices.

Légumes

Betterave rouge : grâce à son pigment coloré vitaminique (bétanine), elle est antitumorale, stimulante pour le système immunitaire, revitalisante, hypotensive, calmante.

Bette : cette crucifère est riche en fibres solubles et pauvre en calories, allège le foie et le régénère, adoucit l’intestin, en particulier sa feuille riche en chlorophylle ; en cataplasme, sa feuille soigne la peau et soulage dartres et inflammations cutanées.

Brocoli / choux / cresson / épinard / radis : d’autres membres de la famille des crucifères qui nous préservent des tumeurs et des maladies cardio-vasculaires, et sont anti-inflammatoires. Signalons aussi la protection ostéo-articulaire des germes de brocoli. Attention cependant, les choux diminuent l’activité thyroïde. Riches en vitamine C comme tous les légumes orangés, rouges ou verts foncés.

Carotte : source de carotène (vitamine A = rétinol), bon pour la vue et anti-oxydant général, protectrice de la peau, alcalinisante, dépurative. La carotte nettoie l’organisme.

Céleri : anti-oxydant, anti-bactérien, anti-inflammatoire, diurétique et anti-acide (ce qui préserve les articulations), cicatrisant et désinfectant.

Citrouille et autres courges : riches en vitamines anti-oxydantes, leurs pépins sont anti-inflammatoires pour la vessie et protecteurs pour la prostate.

Laitue romaine : contient des molécules de la famille des opiacés (sans accoutumance, sédative, antalgique) qui lutte contre les spasmes, névralgies, palpitations cardiaques, toux nerveuses…

Oignon / poireau / ail / ciboulette / échalote : leurs vitamines et molécules soufrées leur donnent leur saveur piquante et soutiennent le foie, protègent contre les maladies cardio-vasculaires.

Pomme de terre : anti-oxydantes pour ses variétés jaune ou violacée, régulateur du cholestérol. Le jus peut être utilisé comme pansement gastrique et la pulpe contre les brûlures légères. Attention à ne pas consommer la chaire verte qui contient de la solanine, toxique.

Topinambour : ses fibres sont bonnes pour le transit et adoucissantes. Elles ont aussi une action sur la bronchite et les inflammations digestives et pulmonaires.

Fruits

Châtaigne : très digeste et nutritive, indiquée contre l’anémie. Elle contient de l’acide folique (vitamine B9) à prendre en cas de grossesse (contre les malformations du foetus), la farine peut être utilisée en complément alimentaire pour nourrissons qui ont des difficultés à prendre du poids.

Noisette / noix de Grenoble mais aussi avocats : plein de bons acides gras mono-insaturés.

Poire / pomme : riches en fibres et anti-oxydants. On peut suivre pendant un week-end une mono-diète de pomme pour le foie et les intestins.

Raisin : bon pour le système cardiovasculaire (anti-oxydants, raisin rouge).



Entretenir la flore intestinale

L’été, on a mangé davantage de fruit et légumes riches en eau ; l’automne, les aliments sont plus concentrés. Le tube digestif doit s’adapter en consommant laits fermentés ou choucroute crue.



Se recentrer vers soi-même

Physiquement, c’est une saison pour soigner poumon et gros intestin. Mentalement, c’est le temps de l’intériorisation, la réflexion, la sagesse… il est nécessaire de faire le ménage, ne garder que les bonnes graines pour en récolter les fruits, bref, lâcher prise. Et ce grand ménage doit aussi se reporter sur l’environnement, de son répertoire téléphone à ses placards. Pensez à demander le pardon, pardonner et remercier vos contacts. Jetez ou vendez les objets inutiles, ça va vous libérer !



