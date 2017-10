Agenda du 20 au 22 octobre 2017 en Finistère

Publié le 20 octobre 2017 par admin

Enquête et ardoise au parc naturel régional d’Armorique

Un crime a été commis au domaine de Menez Meur à Hanvec : enfilez votre tenue de détective et partez à la recherche d’indices et de preuves pour résoudre ce mystère ! Samedi 21 octobre 2017 de 14 h à 17 h, sur inscription au 02 98 68 81 71.

Laissez-vous conter l’histoire géologique des monts d’Arrée, découvrez le schiste ardoisier et l’abri de carrier de Menez Meur, puis les usages et savoir-faire liés à l’ardoise à l’écomusée des Monts d’Arrée. Dimanche 22 octobre 2017 à 14h au domaine de Menez Meur, à 15h30 à l’écomusée des monts d’Arrée. Programme et inscription 02 98 68 81 71 et 02 98 68 87 76.

Conteur cathodique à Briec

Un journaliste reconverti en conteur qui met en scène sa version des séries télévisées. c’est Benoît Lagagne qui se produit à l’Arthémuse de Briec vendredi 20 octobre 2017.

Demain en projection à Hanvec

Une projection du film documentaire Demain sur les solutions qui existent de par le monde dans l’agriculture, l’éducation, la vie urbaine, l’organisation du pouvoir, pour mieux vivre ensemble et en préservant notre planète : samedi 21 octobre 2017 à 20 h, salle Anne Péron à Hanvec.

La glisse en festival à Crozon

L’ Xtreme gliss festival c’est en baie de Crozon du 21 au 29 Octobre 2017.

Au programme : un championnat de France de Stand up Paddle 14’, un championnat international de Windsurf Foil et le championnat de France de Kite surf.

En plus, le vent et les vagues seront de la partie !

À suivre aussi, de nombreuses animations dans le village sur la plage de Morgat :

exposition et tests de matériel

activités nautiques

suivi des courses en live sur les écrans

Au village enfants : des structures gonflables, de l’élasto-trampoline et bien d’autres surprises.

Plaisir au féminin à Saint-Ségal

Vêtements, lingerie, chapeaux, sacs et accessoires, bien-être et conseils de beauté vous attendent au Salon du Plaisir au Féminin ; deux défilés de mode et des démonstrations culinaires viendront l’animer. Dimanche 22 octobre 2017, à la salle polyvalente Ar Galon de Saint-Ségal. Entrée libre

Jardin d’automne à Landévennec

Pour les vacances de la Toussaint, le « jardin éphémère », créé par les élèves du Lycée de l’Aulne de Châteaulin et du CFA Kerliver vient décorer les ruines de l‘ancienne abbaye de Landévennec, du 21 octobre au 5 novembre 2017.

Jeux à Châteaulin

Un week-end entier consacré au jeu à Châteaulin, organisé par Polysonnance :