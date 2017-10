Fête du jeu à Châteaulin du 20 au 22 octobre 2017

Publié le 20 octobre 2017 par admin

Pour ouvrir les vacances, Polysonnance propose un week-end consacré au jeu, du 20 au 22 octobre 2017 à Châteaulin.

Ça commencera par une soirée jeux au Run-ar-puns ce vendredi, puis samedi, un escape game (jeu d’évasion grandeur nature) et un après-midi jeux, et enfin dimanche un troc & puces de jeux et jouets.

C’est un événement proposé par la ludothèque de Polysonnance à Châteaulin, où l’on peut jouer et emprunter près de 700 jeux et jouets toute l’année. La ludothèque organise aussi des animations régulières comme les soirées jeux une fois par mois au Run ar puns.

« Tout le monde est un joueur en puissance, il faut juste trouver son jeu. »

Jeux de société, de plateau ou de cartes, coopératifs ou compétitifs, jeux en bois, classiques ou géants, jeux d’adresse ou de stratégie, jeux de rôle ou de piste, jeu physique ou jeu vidéo, il y a forcément un jeu qui correspond à chacun.

Les jeux favorisent la vie en société, ils créent du lien et des bons moments collectifs. Ils permettent aussi de simuler, détourner, apaiser les rapports sociaux.

Ils peuvent aussi servir de support d’apprentissage et d’éducation. Les écoles font souvent appel à la ludothèque de Polysonnance pour des conseils, une assistance…

Playlist de l’émission

Flavia Coelho, Por cima. À l’affiche de la Teufestival, Flavia Coelho est sur la scène de l’arthémuse de Briec le 4 novembre 2017.

Asaf Avidan, Love it or leave. En concert au Quartz à Brest le 13 novembre 2017.