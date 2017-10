Au parc naturel régional d’Armorique pendant les vacances

Publié le 23 octobre 2017 par admin

Pendant les vacances d’automne, le parc naturel régional d’Armorique propose différentes animations : sorties et balades nature, rallye du cidre, ateliers filage ou costume, en français et en breton.

Atelier oiseaux en hiver

Quelques conseils pour aider les oiseaux à passer l’hiver dans de bonnes conditions. Puis, jumelles en main, on s’entraîne à les reconnaître.

Le 2 novembre 2017 au domaine de Menez Meur à Hanvec

Tarifs : adulte 6,50 € / enfant 4,50 € / gratuit – 4 ans

Sur inscription au 02 98 68 81 71

Halloween e Menez-Meur !

Ar yaou 26 a viz Here Domani Menez Meur (HAÑVEG)

Heuliit sorserez Menez-Meur ha sikourit anezhi da zastum traoù evit fardañ un evaj hud ! War an hent e reot anaoudegezh gant loened a blij dezhi : melc’houed, kevnid, touseged, brini. Sekredoù al loened-mañ a vo diskuilhet deoc’h.

Eurioù : 2e30 – Prizioù : bugale (etre 4 ha 12 vloaz) 4,50 € / ar re vras a zeuio ganto : 4,50 € (evit mont e-barzh an Domani) – Enskrivadur : 02 98 68 81 71

Ateliers autour du textile



Un atelier filage jeudi 26 octobre 2017, pour apprendre à filer la laine des moutons de l’écomusée à la quenouille et partager un moment convivial.

Un atelier costumes jeudi 2 novembre 2017 pour comprendre comment l’histoire du costume raconte celle de l’île…

À l’écomusée d’Ouessant. Horaires : 14 h, (durée : 1h30)

Tarifs : 5,80 € adulte / 4,80 € enfant (entrée musée incluse) – Sur inscription au 02 98 48 86 37

Balade contemplative au petit matin

Vendredi 27 octobre 2017, rendez-vous à 7h30 au domaine de Menez Meur pour une balade dans la lande au lever du soleil. Petit-déjeuner au retour.

Tarifs : adulte 8 € / 4,50 € enfant. Sur inscription au 02 98 68 81 71

Rallye de la fête du cidre

Dimanche 29 octobre 2017 à la cidrerie Rozavern de Telgruc-sur-Mer, Jennifer et Nicolas vous feront découvrir le pressage du cidre en public, une balade dans les vergers à la découverte des variétés locales et une dégustation de produits de la pomme dans leur nouvelle cidrerie. À l’occasion de cette Fête du cidre, un rallye vous est également proposé en presqu’île de Crozon entre la cidrerie et le musée des Vieux métiers vivants qui propose aussi sa fête annuelle autour du cidre et du potimarron.

De 14h à 19h à la Cidrerie de Rozavern (entrée gratuite)

De 14h à 17h30 au Musée des vieux métiers vivants (entrée 5€)

Renseignements au 02 98 26 01 44

Dernière minute : la murder party du 21 octobre reportée au 4 novembre !

Un crime a été commis à Menez Meur : enfilez votre tenue de détective et partez à la recherche d’indices et de preuves pour résoudre ce mystère ! Samedi 4 novembre 2017, de 14 h à 17 h au domaine de Menez Meur à Hanvec. Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 €. Sur inscription au 02 98 68 81 71